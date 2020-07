Nunca se había insultado tanto a un presidente, dice AMLO en informe

Desde el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece un mensaje con motivo del segundo aniversario del “triunfo histórico democrático del pueblo de México”.



Acompañado por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el titular del Ejecutivo dijo que nunca, en más de un siglo, se había insultado tanto a un presidente y la respuesta de su Gobierno ha sido la tolerancia y la no censura.

En su mensaje, el Presidente de México dijo que rinde cuentas de los primeros 19 meses de administración, la cual busca una transformación política económica social y cultural.



Afirmó que su Gobierno no se ha reprimido al pueblo, no ha habido masacres, no hay tortura ni violaciones a los derechos humanos, que eran prácticas habituales en otros gobiernos.



“Se está haciendo justicia en el caso de los jóvenes (desaparecidos) de Ayotzinapa, y se atiende a las víctimas de la delincuencia y del neoliberalismo como a los familiares de los niños fallecidos en la guardería ABC”, señaló.



Detalló que se combate a la corrupción y el combate al robo de combustible ha tenido un avance de 95%, y las grandes corporaciones están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, y se combate a las “factureras”.



El primer mandatario aseveró que tiene un gobierno austero en comparación con la administración anterior, pues ahora se gasta un 70% menos del presupuesto.