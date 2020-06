Nunca supieron si jefe de Jurisdicción Sanitaria de Orizaba tuvo COVID-19

Luego de que han pasado 15 días desde que tuvieron conocimiento no oficial, de que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Baruch Alanís, era sospechoso a COVID-19, los trabajadores de la dependencia de salud viven en la incertidumbre si se confirmó el padecimiento en el funcionario.



Los trabajadores dijeron que nadie les da información pero también piensan que es positiva porque el funcionario de salud tiene dos semanas que no se aparece en la oficina.



Apuntaron que temen que alguno de los compañeros haya sido contagiado por el jefe pero que sea asintomático, pues podría seguir transmitiendo el virus a otros.



Aunque también refirieron que algunos de los que convivieron con Alanís, sí fueron enviados a su catorcena para poder prevenir más contagios pero no fueron todos los que deberían haberse ido.



Añadieron que en dado caso que autoridades digan que no tiene COVID-19, entonces no habría motivo para ausentarse de sus labores durante tanto tiempo y en plena pandemia y creciendo el número de casos en municipios que le compete atender a la dependencia de salud entre los que destacaron: Mendoza, Nogales, Río Blanco y Orizaba por citar.



Afirmaron que los trabajadores están sacando adelante la situación.



"Los directivos como la subjefa, no brinda orientación, información, ni toman la batuta de las actividades de las unidades médicas de los 28 municipios. Queda claro que el funcionamiento de la Jurisdicción no depende de una persona a cargo, sino del compromiso y la labor del personal de salud", expresaron.