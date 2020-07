Obispo de Orizaba asegura que Gobierno no da cifra real de muertos por COVID-19

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, expresó que le sorprende y desconcierta el manejo que se le da a las cifras oficiales de COVID-19, asegurando que no corresponden al número real de contagios y muertos.



"No lo digo yo, es de lo que uno se informa porque lo ves aquí y allá. Yo no entiendo por qué no se habla con la verdad o por qué no llevan una metodología más objetiva; no lo entiendo", dijo.



Por ello es que pidió a los fieles cuidarse, afirmando que cada vez hay más muertes y contagios de lo que oficialmente se presenta.



"Y eso lo constatamos en la acción pastoral. Cada 15 días estoy teniendo reunión con mis hermanos sacerdotes vía virtual y tenemos una situación más o menos de cómo nos encontramos y esto es grave. Les animo que extrememos nuestros cuidados. Nos ayuda usar el cubrebocas".



Añadió que en la semana emitió una nueva circular, en la cual pidió que sea más exagerado el cuidado cuando participa la comunidad a pesar de que sea mínima. De igual forma apuntó que no hay fecha del regreso exacta de la reapertura progresiva.



"En la Diócesis vamos a estar exagerado en el manejo de la apertura progresiva en la participación eucarística y de más sacramentos. También en algunas comunidades ha habido un poco de dificultad, porque los padres están acatando la norma que les da el obispo, o sea yo, pero los grupos que a veces quieren la fiesta, son más por la parte de la tradición, pero alteran y entran en conflicto las comunidades".



El prelado reconoció que durante la semana no faltaron grupos de personas que ya tenían organizada alguna fiesta de tradición, con los cohetes, el torito de pirotecnia, olvidando así que deben tener paciencia en esta época de epidemia.