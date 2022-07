Obispo de Orizaba celebra misa por desaparecidos y periodistas asesinados

"Nuestros difuntos muertos por violencia no pueden ser una lista más, ni tampoco un número de la estadística, como lo maneja el sistema mexicano en la actualidad, porque somos personas, somos hijos de Dios, tenemos derecho al respeto de la dignidad humana", expresó el obispo Eduardo Cervantes Merino, al presidir una misa en donde pidió por los desaparecidos, por los periodistas asesinados y los reporteros que todos los días buscan informar.En la capilla de la Inmaculada ubicada en el Unidad Habitacional Potrerillo, en donde fue velado el periodista Jacinto Romero Flores, tras haber sido asesinado en agosto del año pasado, el prelado dijo que se debe ser promotor de la paz."Particularmente en esta zona nuestra, queremos pedir a Dios por las personas que han perdido la vida de una manera violenta, particularmente de nuestro hermano Jacinto y pedimos que Dios le dé el descanso".Lamentó que México sea uno de los países que se destaca por asesinatos de periodistas. "Dios nos regaló la vida para tener paz, disfrutarla, no para vivir en el miedo, terror, en el abuso, en la manipulación hacia el más débil y mucho menos la pérdida de la vida"Dijo que la reunión de esta mañana es para pedir a Dios que permita tejer en Cristo nuevas relaciones, porque las que tenemos nos están lastimando, nos provocan sufrimiento y muerte.“Ya basta de vivir así. No podemos dejar que la cultura de la violencia, muerte, corrupción impere, tampoco se puede olvidar que hay un valor importante que es la vida y se tiene que respetar. Todos merecemos la misma dignidad y respeto, no podemos dejarnos llevar por la manipulación, ni por las ideologías".Agregó que es triste el crecimiento de la pobreza extrema pues eso no construye paz. "La paz es fruto de la justicia y si seguimos con brazos cruzados esto no podrá cambiar y crecerá la pobreza y la violencia".De igual forma hizo referencia en su homilía, que es necesario se revisen las estrategias de seguridad que no están dando resultados.A la entrada de esta capilla se colocaron veladoras blancas para pedir por los desaparecidos, y en la misa se observaron personas cargando retratos de gente que ha muerto fruto de la violencia y por aquellos que no una regresado a casa.