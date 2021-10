Obispo de Orizaba compara despenalización del aborto con el Holocausto

En la crisis de valores que vivimos, hoy los cristianos tienen la gran oportunidad de defender la vida, valorarla y respetarla, aseguró el obispo Eduardo Cervantes Merino, al ser cuestionado sobre la marcha en favor de la vida y la mujer que se realiza este domingo en Orizaba y diferentes zonas del país."Es la mejor oportunidad ante una crisis, porque si nos dejamos caer ante las crisis esta nos envuelve en la desesperanza. Esta es una crisis de valores. Siempre tendremos el desafío y hoy es una oportunidad de valorar, respetar la vida, defenderla y cuidarla".Añadió que siempre ha habido atentados contra la vida, han existido cosas terribles, denigrantes como el asunto de lo que sucedió en Alemania nazi, cuando hay falta de defensa de los Derechos Humanos en otros países. "Yo creo que la vida siempre es frágil y siempre tendremos amenazas a la vida".El prelado apuntó que si hay permiso para matar como lo es el aborto, los cristianos no toman ese permiso sino que van más allá de la ley, es decir defender cuidar y amar la vida."Si hay esta ley, nuestras convicciones cristianas nos hacen no tomarla y más bien proteger la vida, animando a las personas, cuidando a las familias. La clave está en la educación, nosotros como cristianos en la iglesia desde la pastoral vamos buscando rutas y animamos que la familia es el primer espacio donde se valore y se cuide la vida".Agregó que vivimos en una sociedad cada vez más plural, donde los católicos y hermanos no católicos, decidieron unirse en esta marcha porque aman al mismo Dios que es el Dios de la vida."Entonces lo que han hecho es organizarse para expresar el valor que tiene la vida desde su concepción hasta la muerte natural y se pretende con ésta, manifestar y expresar también el sentir de la sociedad mexicana".Incluso comentó que habrá personas que no comparten el valor de la vida, que tienen otra perspectiva de la existencia y que organizan la vida desde otro ángulo y son respetables. "Nosotros no hacemos nada para provocar, no se hace para polarizar, sencillamente es una expresión de algo fundamental que es el valor de la vida, el valor de la mujer y todo aquello que tenga que ver con la dignidad de la persona, del no nacido y de la mujer; son expresiones que se quiere manifestar y defender".