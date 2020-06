Obispo de Orizaba critica a los “imprudentes” que ya quieren salir o protestar ante pandemia

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, llamó a la gente “imprudente que ya quiere salir y andar del tingo al tango”, que esperen un poco más para evitar que el COVID-19 crezca más en número de contagios, de hospitalizados y muertes.



"Hay gente imprudente que anda haciendo y protestando por mil cosas, porque no se pueden salir, que porque los negocios, que quieren andar del tingo al tango. Hermanos, ya pasamos momento difíciles, vamos aguantarnos un poquito más".



Durante su homilía destacó que siempre se debe cuidar del prójimo.



"Como hermanos debemos tener compasión el uno del otro. Guardemos distancia, cuídate pero también cuida al hermano, tenemos que vernos todos como hermanos. Me decía un médico que tengo que ver al otro como si fuera fuente de contagio, pero tú también obsérvarte como si tu también fueras fuente de contagio. Ser fuente de contagio tampoco significa que es mi enemigo", dijo.



Cervantes Merino lamentó que no se estén realizando acciones para prevenir el COVID-19, como las pruebas para detectar el virus y también que no haya coincidencia en las opiniones sobre el cuidado que se debe tener ante la existencia del coronavirus.



"Mientras que vemos que países han controlado estas situaciones; dolorosa situación por el virus, porque han hecho pruebas, porque le han invertido en la salud de su pueblo, en otros sitios vemos que nada".



El prelado apuntó que el ruego todos los días es por quienes tiene falta de salud y que están padeciendo por la pandemia, pero también por los que atienden a los enfermos desde el médico hasta el de limpieza.