Obispo de Orizaba critica “las limosnas del sistema populista”

La esperanza no debe estar en las limosnas que da un sistema populista, sino en Dios que invita a desarrollar las capacidades, estudios y desempeño para que cada quien se construya como persona y haga lo propio para una sociedad más justa y fraterna, expresó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino.Durante su homilía este domingo, añadió que la invitación es a construir la vida en la familia, en el barrio, en los estudios, pero como Jesús lo manifestó."Me pregunto por dónde va el horizonte de la esperanza. Cuando tengo la oportunidad de hablar con los jóvenes se los pregunto: ¿Cuál es el horizonte que se animan a asumir? ¿Qué horizonte le ofrece papá y mamá a sus hijos, o la sociedad no solo en el ámbito de la educación que vemos que de por si andábamos mal y que ahora por la crisis sanitaria es más?“Cuál es la esperanza de ser toda la vida dependiente de las limosnas que les dé un sistema populista o tener el ánimo de desarrollar sus capacidades, su estudio, empeño para desarrollarse y construir un sociedad más justa y fraterna en la que todos tengamos acceso a los bienes y no donde todos seamos más pobres".Añadió que la esperanza no debe estar replegada en el tener, el placer o en el poder, sino en la vida que Jesús dijo que debía tener cada uno al amar al prójimo y buscar la justicia.Aunque resaltó que hay algunos que utilizan al pobre para su beneficio personal o de grupo."Hemos sentido la necesidad en situaciones extremas muchos con esta crisis económica, con esta pobreza que crece en nuestro país, en el campo, en nuestra Diócesis, en las situaciones del mundo indígena, del mundo campesino y también en la parte urbana, esa situación de pobreza que sin duda hace tronar los dedos de la mamá para multiplicar los frijoles, para estirar las tortillas, permítanme esa expresión, para hacer que rinda la comida para la casa".Recordó que Jesús habló desde la realidad, lo que ordinariamente vivimos y propone una manera de vivir en el proyecto de Dios "y directamente nos dice: dichosos ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de Dios, no dice dichosos los pobres porque son pobres o porque los explotan o porque hay injusticia o porque hay abusivos, sino porque de ellos es el reino de Dios".