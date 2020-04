Obispo de Orizaba da recomendaciones a sacerdotes para atender a pacientes con Coronavirus

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, envió un mensaje a los presbíteros que trabajan en el territorio diocesano, en el cual los invita a garantizar la asistencia a los enfermos de COVID-19, las exequias en su forma breve, hasta donde lo permitan las autoridades civiles, siguiendo seriamente las normas de precaución recomendadas por la autoridad sanitaria; a ayudar a quien quedará afectado por esta pandemia y también a cuidar a los sacerdotes ancianos y con diversos padecimientos para que no se contagien del virus



En su mensaje, el prelado les expresa que será necesario pensar en situaciones que vendrán después de la pandemia, sobre todo en aquellos que quedan sin trabajo y padecen algún tipo de enfermedad, además les pide que designen a quienes pudieran asistir a las víctimas del COVID-19 en casos de enfermedad o muerte de un familiar.



"De tal manera, que aquellos hermanos presbíteros, que por su edad o por su enfermedad, sean más propensos a contagiarse, se abstengan de esta pastoral mientras vivamos la contingencia. En todos los demás casos, garantícese la asistencia a los enfermos y las exequias, en su forma breve, hasta donde lo permitan las autoridades civiles, siguiendo seriamente las normas de precaución recomendadas por la autoridad sanitaria".



Estas medidas las deben tomar no sólo para no infectarse, sino para no convertirse en portadores y trasmisores del virus. "Esta situación nos está llevando a desarrollar formas nuevas o poco exploradas en la acción pastoral. Felicito a todos por las iniciativas que han emprendido, tanto en el ámbito digital, como en el fortalecer la iglesia doméstica y los signos propios de nuestra fe. Les pido ahora que, demos un paso adelante y busquemos la unidad de criterios y acciones a nivel decanal de manera que unamos fuerzas en una sola dirección y con fruto de esta pandemia reforcemos al trabajo en conjunto buscando los elementos que nos constituyen en la sinodalidad".



Les deja en claro que ante la difícil situación que se vive por causa de la pandemia, este es un tiempo favorable para fortalecer la comunidad cristiana orando juntos, cuidando unos de otros y solidarizándose con todos para salir adelante juntos.



Y enfatiza que ahora que se ha declarado en nuestro país la Fase 3 del COVID-19, la situación sanitaria está poniendo delante de nosotros la fragilidad de las instituciones y de la misma condición humana ante la amenaza del contagio, la falta de trabajo y la creciente inseguridad.



"Como testigos del Señor Resucitado, les animo a fortalecer el caminar de nuestras comunidades y animarlos a Quedarse en casa, celebrando la fe y, con la creatividad pastoral que han manifestado, animar la esperanza y especialmente organizar la caridad".



Pero también les pide a los presbíteros que ante esta fase 3 del COVID-19, tengan presente que, todas las medidas ante la pandemia siguen vigentes, entre estas que los templos siguen abiertos para la oración personal de los fieles y la atención en las celebraciones de la Eucaristía se realizarán a puerta cerrada con participación máxima de veinte personas, guardando la sana distancia y demás cuidados de salud, evitando aglomeraciones; continúan suspendidas todo tipo de reuniones, catequesis grupales y fiestas patronales.



De igual forma, les exhorta a que se cuide la salud observando las medidas de aislamiento e higiene en su persona y en todo sitio donde se desenvuelvan; pero también que concreticen acciones de apoyo para fieles, sacerdotes y religiosas más afectados por las consecuencias económicas de las medidas de aislamiento.