Obispo de Orizaba exhorta al personal médico a llenarse de esperanza ante la pandemia

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, consideró que hay una realidad y crisis sanitaria a la cual no se le ha podido encontrar solución, además que sigue la trama de publicidad y promesas incumplidas.



"Esta pandemia sigue causando una gran cantidad de muertos en el mundo y en particular en nuestro país no bajan los contagios, los hospitales están saturados, las medicinas escasean. Hay muchas propuestas sobre el manejo de la pandemia y no se ven soluciones reales y muchas veces inculpando a otros".



Y es que en ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo a celebrarse mañana 11 de febrero, el prelado animó a los pacientes, médicos y personal de los servicios de salud así como a los agentes de la pastoral de la salud de la Diócesis, a que en estos momentos tan difíciles que se viven por la pandemia, confíen en Dios y se llenen de esperanza.



Aunque lamentó que las personas viven tristes, hay médicos, enfermeros encargados de la salud en diferentes actividades que están cansados, últimamente quienes gobiernan prometen un esquema de vacunación cuya estrategia no es clara. "Confiados en nuestra responsabilidad personal y confiados en la intercesión de Dios, levantamos el ánimo procurando nuestra salud y la salud de los demás".



De igual forma, dijo que se debe de orar para pedir la desaparición del virus del egoísmo que tanto daño hace y se puedan superar estas situaciones de alejamiento e indiferencia, cuya condición es vivir en tristeza y dolor por la enfermedad.



El prelado añadió que la pandemia ha mostrado a los sectores ignorados y sobre todo en los de la asistencia médica, la presencia de salarios bajos, falta de personal y turnos pesados.