Obispo de Orizaba insta a diputados legislar “con cuidado” sobre adopción homoparental

Los infantes no son mascotas para que sean adoptados a la ligera, expresó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, quien agregó que los diputados locales deben ser muy cuidadosos antes de que se apruebe que matrimonios igualitarios puedan adoptar.Entrevistado en referencia a este tema, indicó que se respetan las tendencias y las decisiones que cada persona toma."A mí me parece que el tema de la adopción es muy delicado ya en las parejas de hombre y mujer, es muy complicado cuando una persona adopta a otra y le quiere dar vida y crear un ambiente en el que se desarrolle de la mejor manera. Es un poco más complicado en algunos otros casos como el haber perdido o no haber tenido el contacto con los papás biológicos y luego desarrollar una vida en todos los aspectos que después repercuta especialmente en (aspectos) psicológico y emocional".Por ello insistió en que se debe de tener mucho cuidado, pues si para la adopción de un menor pasan por tantos requisitos las parejas hombre y mujer, tendría que pensarse mucho, antes de tomar esa decisión de que personas del mismo sexo puedan hacer este proceso."Hace tiempo vi un cartel que decía: ‘los niños no son mascotas’. No es querer adoptar por tener. No dudo que haya personas que son capaces de compartir existencia, de dar valor, pero habría que tener mucho cuidado porque la adopción de un niño no es como adoptar una mascota", sostuvo.Finalmente, dijo que los diputados con la aprobación del matrimonio igualitario, así como también con la del aborto, decepcionaron a muchos ciudadanos, pero no son los únicos aspectos en los que no han hecho un buen trabajo. "Me parece que han dejado mucho que desear no sólo en eso, sino en otros ámbitos".