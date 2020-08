Obispo de Orizaba pide a cada quien asumir su responsabilidad en nuevo ciclo escolar

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, hizo el llamado a todos los que intervienen en la educación, que a pesar de las circunstancias con que empieza el ciclo escolar, éste sea provechoso y llamó a todos a que asuman su responsabilidad.



"Todos debemos colaborar en la transmisión de valores de generación en generación, en el proceso integral de educación".



Agregó que debe haber responsabilidad y se espera que esto pronto pase pero añadió "que como las series de televisión, acaba una temporada y ya viene la otra; esperamos pronto que esto pueda pasar y hay que colaborar y no andar del tingo al tango".



Destacó que sin duda alguna éste será un gran reto para docentes, estudiantes y papás, "mientras, vamos a ponerle ganas a la escuela en casa".



Agregó que era una tradición la bendición de mochilas antes de iniciar el ciclo escolar pero ahora no pudo ser así, pues este año se tienen que bendecir las cámaras, computadoras, televisiones.



Recalcó que la actual es una situación complicada que están viviendo los papás,quienes tuvieron que comprar las computadoras a fin de que los niños tengan cómo recibir educación.



"Todo lo que hace el sistema educativo no olvidemos que es el gasto de tus impuestos. Así que hay que aprovecharlo porque es el dinero de todos. Necesitamos que la pandemia no nos detenga y pedimos la ayuda de Dios para que bendiga a los maestros y los nuevos maestros que son los papás".



Apuntó que en la Iglesia se están buscando rutas, la catequesis se hace a través de los medios que se tienen al alcance en esta época donde se tiene que dar respuesta, "esto algún día pasará, primero Dios".