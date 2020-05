Obispo de Orizaba pide a fieles ignorar a quienes buscan atemorizar con pandemia

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, pidió que los fieles hagan caso al llamado de Dios y en esta pandemia por el COVID 19, que escuchen las voces que dicen la verdad sobre este tema y no aquellas que solo buscan provocar miedo.



"Hoy le pedimos al Señor Jesús que reavivemos el llamado. Que nos permita escuchar su voz que nos da sentido a caminar detrás del Buen Pastor, que su voz oriente todas las situaciones y circunstancias de toda nuestra vida.



“Hoy que hay tantas voces que desorientan y provocan miedo en esta situación de pandemia y terror que se vive, donde ya no sabes a quién creerle".



Añadió que se debe de dejar en claro por parte de quienes informan sobre la epidemia la realidad que se vive, pues hay situaciones que se ocultan pero también hay otras cosas que se exageran.



"Ahora tal parece que todos somos especialistas en virus con tanta información, pero hermanos también tenemos el peligro de desorientarnos en valores fundamentales".



El prelado dijo que hay otros elementos que ayudan a entender las contingencias y cosas que pasan, por eso pidió los fieles que vean todas las situaciones a través de la luz de Cristo.



Al finalizar la misa de este domingo, la cual se transmite a través de las redes sociales del Órgano Informativo de la Diócesis, el obispo pidió a todos los fieles quedarse en casa, "no andar del tingo al tango", sino respetar las instrucciones de las autoridades sanitarias para poder disminuir el número de contagios por coronavirus.