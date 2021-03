Obispo de Orizaba pide a fieles “pensar bien” a qué candidatos darán su voto

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, dijo que ante la realidad que vive en todos los sentidos el país, no es momento de "amarrar navajas", ni de confrontaciones, ni de atender ideologías impuestas aprobando o proponiendo iniciativas que no buscan el bien común; por eso pidió a la grey pensar bien a quién eligen como diputados.



"A nadie conviene tener en estos momentos un México dividido y fracturado por temas que exigen un debate social y ordenado. Si en algo hemos colaborado los pastores y la iglesia misma, ha sido trabajar por el bien común. Analicemos con calma a quienes ponemos como legisladores cuando nos toque emitir un voto".



Indicó que vivimos una época convulsionada en la historia de la humanidad y también en México y esto trae dolor y confusión en el tiempo presente.



"Hemos trabajado y vivimos situaciones críticas en enfermedad a consecuencia del COVID-19. El índice escaso sobre vacunación, crisis económica que ha detonado en el desempleo, hemos crecido en un alto grado en pobreza y marginación social, no se diga el flagelo del crimen organizado así como rezago educativo"



El prelado apuntó que esta realidad obliga a unirnos como pueblo y trabajar juntos por la construcción del bien común "y no es momento de confrontaciones, no es momento de seguir amarrando navajas".



Recordó que estos temas en la semana fueron abordados por los obispos de México, quienes enviaron un mensaje llamado "Unidos por el bien común", ahí se dio a conocer públicamente su sentir en este sentido.