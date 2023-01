Obispo de Orizaba pide a padres cuestionarse qué valores construyen en hijos

Hechos como el ocurrido en la comunidad de El Tejocote, municipio de La Perla, donde el niño Samuel fue asesinado por su amiguito de 9 años tras dispararle en la cabeza, es una llamada de atención para preguntarnos qué trabajos estamos haciendo para procurar la paz, indicó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino."A veces nos escandalizados y pelamos los ojos por situaciones tan graves, como hace una semana nos pasó tristemente en la comunidad de La Perla, pero: ¿cómo construimos valores de educación en la casa? ¿Cómo estamos construyendo las relaciones humanas? Esas son llamadas de atención para nosotros cristianos, porque el mundo puede cambiar cuando trabajamos por la paz".El prelado recordó este don se llega a perder de manera personal, en la familia, con los amigos y muy seguido ahora como país. "Ese sentir en el que sabemos que no tenemos tranquilidad, en la que vivimos con el Jesús en la boca, en la que sabemos que la situación es tan compleja. Pero esta no se va a resolver solamente desde un ámbito, sino que es tarea de todos y esto lo digo porque el todo lo somos los cristianos y debemos de buscar los caminitos para edificar y construirla".Este panorama tan difícil que vive nuestra nación, dijo, puede cambiar poniendo a Dios en el centro, pensando en el hermano, en su dolor, sufrimiento, siendo compañeros cuando las cosas no van bien en la vida del prójimo."De esa manera estamos construyendo el reino de Dios, nosotros somos invitados a vivir y disfrutar la vida poniéndolo a Él como centro. Nos invita a que seamos felices y que los criterios de felicidad no se acaben en lo inmediato, sino que tengamos un fundamento más grande poniendo a Dios en el centro de nuestra vida".