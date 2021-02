Obispo de Tuxpan llama a fieles a cuidarse de “leprosos de alma”

Tras mencionar que desde siempre en la predicación y en los comentarios a la Sagrada Escritura, la lepra ha sido considerada como una expresión física de la fealdad y el horror que significa el estado de pecado, también existe en el alma, apuntó el obispo Juan Navarro Castellanos.



“Mientras la lepra del cuerpo es tan repugnante y tan temida, la lepra del alma pasa casi inadvertida, sobre todo en nuestros tiempos”, alertó en su mensaje dominical en titular de la Diócesis de Tuxpan.



“Entrar en contacto con un leproso significaba quedar impuro y no poder reunirse con el resto de la comunidad hasta no haberse purificado. La situación se agravaba por el estigma y el sello religioso”, abundó.



Pero el obispo remarcó que existe otro tipo de lepra, al aludir que muchas veces la falta de pureza no está en la piel o en la suciedad de las manos, sino en la integridad y sinceridad del corazón.



Navarro abordó el tema en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo, “un momento propicio para brindar una atención especial a enfermos y a quienes cuidan de ellas, tanto en hospitales o en el seno de las familias y las comunidades”, mencionó.



“A todos, especialmente a los más pobres y marginados, les expreso mi cercanía espiritual, al mismo tiempo que les aseguro la solicitud y el afecto de la Iglesia”, subrayó.