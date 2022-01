Obispos de México lanzan comunicado de año nuevo para “construir la paz” en el país

Obispos de México lanzan comunicado con motivo del nuevo año y exponen su preocupación por lo que califican como “gravísimas circunstancias de violencia e inseguridad” que persisten en diferentes Estados del país."En este inicio de año junto con nuestra bendición queremos compartir con ustedes una palabra de consuelo, nuestra cercanía y acompañamiento para quienes sufren a causa de distintas formas de violencia que parece no se pueden frenar; una palabra de aliento a quienes viven comprometidos con la construcción de la paz y a quienes son responsables del entramado institucional que permite que la paz sea posible para todos", dicen.Los religiosos hicieron un llamado a la conciencia de todos los que causan sufrimiento y muerte, exhortándolos al arrepentimiento y conversión de vida, además de invitar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que no olviden el mínimo gesto en favor de una paz digna y duradera es valioso e insustituible."Tenemos voluntad de sumarnos a los esfuerzos de todas y todos los constructores de la paz y nos comprometemos a caminar con ellos. No es la primera vez que manifestamos nuestra preocupación por la paz en nuestro país; lo hemos hecho en repetidas ocasiones en las dos décadas que van de este siglo, particularmente en el año 2010 en la Exhortación Pastoral ‘Que En Cristo Nuestra Paz México Tenga Vida Digna’, que conserva su valor de documento orientador pues lamentablemente hoy en día gravísimas circunstancias de violencia e inseguridad persisten en diferentes Estados y ciudades del país", explican.Agregaron que en el Proyecto Global Pastoral 2031-2033 tienen varias opciones consideradas, entre las que destaca una Iglesia comprometida con la paz y las causas sociales, por lo que consideran no debe faltar en las escuelas una educación para la paz, para que todos los niños y jóvenes piensen en un México pacífico como posible.Asimismo, buscan igualdad de oportunidades para todos los hombres y mujeres en edad de trabajar, de conseguir un empleo digno y bien remunerado, pues es fundamental para mantener la paz en México."El momento histórico de la humanidad es crucial, todos los seres humanos nos encontramos en una encrucijada. México, como todas las naciones, tiene que orientar y emprender su camino hacia una vida en paz, con salud y sustentabilidad. Para ello necesitamos participar, aportar y colaborar todos, como personas, comunidades e instituciones responsables", apuntan.Finalmente, los obispos convocaron “a todo el pueblo de Dios” para sumarse a estos esfuerzos, ayudarse, acompañarse y emprender el camino hacia paz."Invitamos a todas las comisiones y dimensiones nacionales y diocesanas de la pastoral a incluir el tema de la paz de una forma transversal en su quehacer. Y particularmente lo pedimos a las comisiones y dimensiones de la Pastoral Social. Con creatividad inspirada por el Espíritu Santo y en diálogo con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, recorramos los caminos de la construcción de la paz. Pedimos a todos los sacerdotes de México leer este mensaje al final de la Misa del domingo próximo, 30 de enero", concluyeron.