Obispos se solidarizan con el pueblo mexicano ante pandemia y “peste de la violencia”

En su declaración conjunta sobre el don de la vida y la dignidad de la persona humana, los obispos de México, aseguraron que este año además de la pandemia por el coronavirus, México ha sufrido otra peste mortal: la violencia y la inseguridad que han alcanzado niveles nunca antes vistos.



A través de un documento dirigido a los gobernantes y a quienes tienen bajo su responsabilidad las decisiones de hacer este país más justo, así como a los mexicanos en general, los prelados aseguraron que la inseguridad y violencia son una peste que no proviene de la naturaleza, sino del corazón herido por el pecado.



“Los niveles de violencia nos asombran y nos duelen por su cantidad, frecuencia y crueldad y no podemos quedarnos indiferentes ante ello”, y agregaron que el año 2020 va a dejar una huella en la historia del mundo y de México por la pandemia del COVID-19, que ha afectado a millones de personas.



“Dicha pandemia, nos ha hecho experimentar nuestra fragilidad ante la enfermedad, ha traído el dolor a innumerables hogares y ha conducido a la muerte a miles de personas. También, ha afectado gravemente la economía global, y esto repercute, de forma tangible, en las familias que sufren por la pérdida de sus empleos y de sus ingresos. Se incrementa el miedo por el futuro ante la incertidumbre por el sustento y el hambre ha tocado la puerta de muchos mexicanos que hacen todo lo posible por sobrevivir”.



Ante este panorama y la incultura de la muerte, es que decidieron expresarse en esta declaración, pues México sufre los embates de la falta de respeto a la vida y se enfrenta a una serie de desafíos que, como pastores, están llamados a iluminar y dar, así, razón de la esperanza.



Expresaron que observan a la incultura de la muerte que está golpeando fuerte y repetidamente el corazón del pueblo mexicano y que se manifiesta, entre otras formas: en actos de violencia, cada vez más numerosos y cruentos, en homicidios y agresiones contra grupos vulnerables como mujeres, niños, ancianos, indígenas, en desapariciones, en actos de violencia física y sexual, en secuestros y en otras formas de herir y dañar al prójimo.



Así como considerar que la vida de un hijo es derecho de un adulto, que solo merece nacer y vivir si es deseado; en confrontar a la madre y sus anhelos contra la vida de su hijo; en volvernos insensibles ante la eutanasia; en la fractura de la propia familia; en los esfuerzos por legalizar los estupefacientes y otras drogas, a pesar de sus efectos nocivos en las personas y las familias.



También destacan en esta declaración, en la promoción de una visión pobre y deformada de la sexualidad, que desconecta las dimensiones biológica, psicológica y social de la afectividad humana y que se difunde por medio de la ideología de género; en prácticas extendidas de corrupción y de desprecio de la cultura de la legalidad; en el crecimiento de la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral; en la indiferencia de algunos, que podrían mejorar las condiciones de vida y trabajo de su prójimo, con prácticas laborales orientadas a la persona más que al provecho económico; en el abuso y daño de la naturaleza, por consumismo extremo y negligencia personal y social.



“Hoy con gran pesar, vemos que algunos proponen programas de gobierno, leyes, y criterios judiciales que atentan contra la dignidad de la persona humana y en particular contra su vida. Dichas acciones, son confusas para la mayoría de los mexicanos y son contrarias, no solo a las enseñanzas de la Iglesia, sino que contradicen la búsqueda del bien común de toda la sociedad y la tradición de valores que alimenta a nuestra nación. Nos preocupa el arribo de esta nueva cultura que desdibuja y mutila la figura humana, y es aquí donde se encuentra el corazón de la profunda transformación que se está dando”.



Y enviaron el mensaje a los que provocan sufrimiento y muerte, a los que están asesinado, secuestrando, extorsionando y causando un dolor atroz a su prójimo, que abandonen el camino del mal, convertir su corazón, arrepentirse, reconciliarse con Dios y con sus hermanos, y reparar el mal causado.



“Dios es misericordioso con los que se acercan a Él con corazón humilde y arrepentido. Pero también es justo y mira el sufrimiento de quienes son víctimas del crimen. A las autoridades les pedimos que, a la altura de su responsabilidad, protejan a nuestras familias y a cada ciudadano y defiendan el Estado de Derecho”.



Por eso pidieron que se ore por todos los que tienen la responsabilidad de legislar. Siempre, y a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, estamos dispuestos a ayudar con la formación de consciencias”.