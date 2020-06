Obligan a empleada del CAE a laborar aunque padezca COVID-19

Una empleada del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” en Xalapa, quien contrajo COVID-19, acusa que el director del nosocomio, Alejandro Rey del Ángel Aguilar, busca que se reincorpore a laborar pese a que no está totalmente recuperada.



Por esta razón, la afectada tramitó un amparo ante un Juez federal, señalando al funcionario de incumplir el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad.



En su trámite, la quejosa señaló que el documento fue emitido por la Secretaría de Salud Federal con una posterior modificación, mismo que le permite ausentarse de sus labores hasta estar completamente recuperada.



El Juez federal otorgó la suspensión de plano a la quejosa, informando que procedería a realizarle las pruebas médicas para dar seguimiento a la evolución de su padecimiento, determinar su estado de salud, así como confirmar o descartar el diagnóstico clínico.



Sin embargo, el abogado de la trabajadora acusó que no le fueron efectuados los análisis clínicos que refiere el director del CAE.



“Se debe realizar una espirometría simple, anticuerpos I y G SARS COV2 TAC, por lo cual, solicita que este órgano jurisdiccional le requiera a ese centro médico los citados exámenes y valoraciones.”



Se determinó que si continúa siendo positiva al virus COVID-19, se deberá certificar por perito médico si ha recuperado su salud y es apta para regresar a desempeñar sus funciones al centro de trabajo, ya que, en caso contrario, esto es, de encontrarse su salud aún deteriorada, se pondría en riesgo de nueva cuenta su vida.



“Dado que aún no se tiene certeza de si puede o no existir recaída a los pacientes que han sido diagnosticados con COVID-19."



El juez tomó en consideración que el director remitió constancias médicas de que se le realizó una exploración física a la trabajadora y con base en ello, se determinó que no requería tratamiento médico y le fueron solicitados exámenes sólo de seguimiento que incluyen: tomografía axial, computarizada pulmonar, inmunoglobulina SARS-COV2 y espirometría.



“Sin embargo, como se indicó, el efecto de la medida cautelar concedida en autos fue para que a la quejosa se le realizaran las pruebas necesarias que determinaran si continúa siendo positivo al virus COVID-19; y, en su caso, se certificará por perito médico si ha recuperado su salud”.



Por tanto, el juez federal requirió al director del Centro de Alta Especialidad que se le practiquen de inmediato los estudios médicos de referencia y remita el certificado médico del que se advierta que no presenta síntomas y es apta para regresar a desempeñar sus funciones.