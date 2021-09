Obligar a la vacuna antiCOVID es más benéfico que malicioso: Académico

Los países de todo el mundo deberían terminar con la “xenofobia sanitaria”, señaló Carlos Walter Sanabria Ortega, académico de la Universidad Privada “María Serrana” de Paraguay.Al participar, junto a académicos de la Universidad Veracruzana (UV) en el foro “Implicancias de la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19”, el experto en bioética y filosofía, apostó por la “buena voluntad” de los Estados para aceptar las diversas vacunas que se están probando y aplicando en todo el mundo “siempre que tengan un rigor científico adecuado”.Lo anterior, derivado de las restricciones que diversos países han impuesto a extranjeros para la entrada en sus territorios, muchos de los cuales se ven en la imposibilidad de viajar debido a que no cuentan con las vacunas que expresamente solicitan tales naciones.El académico lamento que detrás de estas restricciones hay motivos políticos más allá de los sanitarios, que son los que deberían tomarse en cuenta.“Hay un gran negocio de las patentes, por eso los líderes científicos de todo el mundo están solicitando la liberación de las patentes para que se pueda producir las vacunas bajo un cuidado de cada ministerio de salud”, mencionó.Es una cuestión que tiene que ver más bien con una cuestión política interna de cada gobierno, lamentó Sanabria Ortega, quien recordó que todas las vacunas, incluidas las rusas o cubanas se han probado hasta la fase tres y ninguna ha logrado romper esa barrera, incluidas las que exigen naciones europeas o países como Estados Unidos y Canadá.Por otro lado, desde el punto de vista bioético, en su opinión es necesario implementar una obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19, pues aplicarlas de esta manera puede ser más benéfica que maliciosa para la sociedad.El docente sostuvo que los derechos terminan cuando inician los de otros, y estos pueden elegir estar sanos, de ahí que la decisión de no vacunarse no influye necesariamente en un beneficio propio de manera absoluta.