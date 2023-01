Obligarán a constructoras de Veracruz a ser sustentables

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) presentará ante el Congreso del Estado una actualización a la normativa ambiental de la entidad, que impactará directamente en las constructoras.En entrevista, el titular de dicha dependencia, Juan Carlos Contreras Bautista, sostuvo que será presentado el reglamento para los desarrollos habitacionales y obligarlos a ser sustentables, para que las empresas dejen de contaminar o en su caso “que paguen conforme a la ley”.Contreras Bautista lamentó que al momento no exista un tabulador de sanciones a para quienes construyen los desarrollos, ello a falta precisamente del reglamento que apenas promoverán en el Congreso del Estado.Indicó que la propuesta aún se continúa detallando, pero se ha establecido como meta que no pasen más de seis meses y quede listo.“Es una actualización a nuestra ley que va a servir para todas las futuras administraciones y también para que aquellos desarrolladores cumplan cuando se quieran expandir o afectar alguna riqueza natural”, sostuvo.Por otro lado, confirmó que el año pasado la SEDEMA clausuró dos basureros en Perote y Villa Aldama y se prevé que este año se lleven a cabo acciones similares.Sin embargo, dijo que lo importante no es clausurar, sino trabajar en abrir un espacio adecuado para el manejo de los residuos sólidos.En ese sentido, precisó que se planea construir nueve rellenos sanitarios más, para disponer de espacios idóneos y que cumplan las normas oficiales mexicanas “para los residuos que se generan en Veracruz que son casi 8 mil toneladas diarias”.Agregó que adicionalmente se construirán tres áreas de disposición de llantas en el sur, centro y norte del estado para que algunas empresas se las lleven y no estén en la vía pública.Adicionalmente, se construirán también tres centros de compostaje para que los residuos orgánicos no contaminen con gases de efecto invernadero.Dijo que, si bien el gobierno estatal correrá con los gastos, los municipios tendrán la responsabilidad de poner el terreno donde serán construidos los proyectos.