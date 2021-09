Obra de pavimentación no contempla acceso a cocheras, se quejan vecinos

Hola buena tarde:



Se está llevando a cabo la pavimentación de la calle Quetzal en la colonia Moctezuma. Sin embargo, desde el inicio algunas irregularidades en la construcción han provocado la inconformidad por parte de los habitantes.



Una de las principales es que no se respetó las peticiones para cocheras de los vecinos, los encargados argumentaban principalmente que para ello se debía de solicitar el permiso al Ayuntamiento.



Algunos vecinos que ya tenían experiencia con este tipo de trámite manifestaron que era largo, si no se contaban con algún conocido dentro de Ayuntamiento (o como bien sabemos, con la famosa “mochada”).



Posteriormente se cambió de encargado, pero lejos de escuchar nuestras peticiones ellos seguían argumentando que nos debíamos de dirigirnos con ellos, sino con la autoridad competente y que iban a respetar el plano.



A algunos vecinos se les negó la entrada para su cochera no se les respetó su nivel para el acceso a su vivienda, ya que decían que está administración está pensando en todos, para que la circulación tanto de vehículos como de personas fluyera adecuadamente.



También hay beneficios para algunos vecinos, a algunos se les hizo escalones y jardinera mientras que algunos vecinos los solicitaron y se les negó, ellos mismos les sacaron el drenaje.



De igual manera el comité no estuvo de acuerdo con el camellón central que se está realizando, la respuesta que obtuvieron fue que entonces se llevarían la obra a otro lugar o se cancelaría.



Los vecinos no querían el camellón debido a que es bien sabido que la mayoría de vecinos cuenta con auto y al no respetar la entrada para cochera se debía de quedar estacionado en la calle.