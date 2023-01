Obra del Ayuntamiento en Jardines de Xalapa destruye áreas verdes, protestan

Vecinos de la Unidad Jardines de Xalapa protestaron por la destrucción de áreas verdes que ocasiona la ejecución de una obra contratada por el Ayuntamiento.Expusieron que la constructora ejecutora del proyecto ejecutivo garantizó no dañar dichos espacios, e incluso, ampliar las áreas de equipamiento, pero que no se está cumpliendo.“Cuando se nos informó que se nos había asignado un recurso para rehabilitar nuestro parque se estuvo trabajando en conjunto con una empresa contratada por el Ayuntamiento para desarrollar un proyecto ejecutivo”, comentaron.Por ello, los vecinos participaron en la presentación de un proyecto ejecutivo y que tuviera el aval de los beneficiarios, aunque esta condición no la cumplió la empresa.“El proyecto que trabajamos y se firmó no tenía nada que ver con los trabajos que se estaban ejecutando”, recalcaron.Al realizarse una segunda reunión, los colonos le hicieron ver a la empresa que no se cumplió la demanda de respetar las áreas verdes, a pesar que la desarrolladora había anunciado que estos espacios no se iban a afectar.“Se hizo saber a la empresa que desarrolló el proyecto que no queríamos que se afectaran nuestras áreas verdes y la misma empresa nos dijo que se iban a incrementar las áreas verdes o cuando menos que no se iban a reducir”.Otra de las quejosas señaló que la constructora emplea maquinaria pesada con la que devastan una porción de las áreas verdes.Además, por las obras hay encharcamientos por las lluvias y se acumula el agua que proviene de la avenida Lázaro Cárdenas.“Sobre la marcha cambiaron y el proyecto original que habíamos consensuado se quedó en el olvido por cuestiones técnicas que ellos mismos dicen”.Otra de las molestias de los vecinos es que la constructora aplicó modificaciones al proyecto conforme al avance de los trabajos que no están permitidos y que tampoco tienen el aval de los beneficiarios.Por ello, este sábado los colonos “pararon” la obra para evitar el ingreso de maquina pesada y que con estas destruyan por completo las áreas verdes con las que cuenta esta unidad habitacional.“Estamos pidiendo de la manera respetuosa que nos escuche la autoridad” puntualizaron.