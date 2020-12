Obra pública de Xalapa avanza en tiempo y forma, afirman

El regidor quinto, Juan de Dios Alvarado García, titular de la Comisión Edilicia de Comunicaciones y Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa, aseguró que los proyectos de obra de este ejercicio culminarán en tiempo y forma.



"Todos los recursos e intereses ya fueron reprogramados para que se utilicen en su totalidad. Se cumplirá en tiempo y forma".



Aseguró que no ha habido problema con las empresas en cuanto a avances físicos en las obras, como sucedió con algunas el año pasado.



"Hasta donde sé, no hay problemas. Nos coordinamos con todas las Direcciones y con la información que me ha dado la directora Sulekey Citlalli Hernández Garrido, no hay ningún problema".



Respecto a la sugerencia que han realizado Regidores de apresurar el avance financiero y otros casos, el físico Alvarado García dijo que en muchas ocasiones las inclemencias del tiempo atrasan los trabajos.



"Por ahí a veces hay algunos comentarios en el sentido de que algunas obras van lentas. Las obras van en tiempo y forma porque la ley y el contrato se tienen que respetar. Se hizo una invitación muy respetuosa a todas las empresas para que se apuraran y terminaran todos sus contratos, es de manera muy respetuosa", comentó.