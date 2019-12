Obra pública en Xalapa no será para una organización, habrá equilibrio: Regidor

Ante las constantes manifestaciones de organizaciones y movimientos en Xalapa para exigir obras en sus colonias, el regidor titular de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Juan de Dios Alvarado García, dijo que muchas veces no se puede dar seguimiento a sus peticiones por encontrarse en asentamientos irregulares.



"Xalapa ha crecido de manera exponencial, tú te vas a la periferia y cada vez hay más asentamientos. Desafortunadamente hay asentamientos irregulares en diferentes zonas, eso es muy difícil de controlar, llega la gente y se pone a vivir allí y nos piden servicios públicos”, dijo.



Por esto, señaló que la administración busca una atención equitativa y no sólo beneficiar a una agrupación o colonia.



"En esta administración precisamente esto es lo que ha cambiado, que ha sido una administración muy equitativa, es decir, no vas a ver una obra pública ni para una organización, ni en un solo lugar; la obra pública tiene que ser equilibrada".



Al respecto, comentó que aquellos ciudadanos que busquen beneficio para sus calles, tanto en obra, como alumbrado y demás, deben conformar un patronato y acercarse con una solicitud al área de Atención Ciudadana, en la cual, se les dará seguimiento para su traslado al área operativa de la Dirección de Obras Públicas.



Contrario a lo anterior, criticó que en otros lugares donde el Ayuntamiento busca beneficiar a los ciudadanos, estos no lo permiten, como sucedió con el Centro de Ecotecnias y el Cuartel de la Policía Municipal en una zona de la periferia de la ciudad.



"La verdad lo tengo que decir, estás situaciones han tenido tientes políticos, sobre todo el tema de Ecotecnias, que se dejó y se perdió ese recurso, es lamentable, ni se hizo el centro de Ecotecnias, y que triste que por pretenciones políticas tenga que pagar la ciudadanía de Xalapa", concluyó.