Obrador sabe que perderá en 2021, por eso quiere intervenir en elecciones: PRD

El presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoca al decir que se convertirá en guardián de las elecciones, porque ese no es su papel y deja en claro que busca entrometerse en el proceso electoral de 2021 porque sabe que MORENA va a perder, destacó el dirigente estatal del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores.



“A López Obrador se le olvida que gobierna para todos los mexicanos y no para los militantes de un partido; con sus declaraciones confirma su temor al fracaso electoral del próximo año, pues sabe que nada ha hecho, ya que solamente se ha dedicado a polarizar y confrontar a los ciudadanos”, dijo.



El dirigente partidista expuso que para cuidar el correcto desarrollo de los comicios existe el Instituto Nacional Electoral (INE) y el mejor ejemplo es que en 2018, el ente autónomo garantizó la transparencia y fue garante de la democracia.



“Lo que pretende el Presidente es ‘amarrarse el dedo’ porque sabe perfectamente que los mexicanos ya se dieron cuenta de la mentira y el fracaso que representa la denominada Cuarta Transformación, por lo que la población le dará un voto en contra”.



Jesús Velázquez expuso que López Obrador se contradice al señalar que organismos como el INE simulaban, pues de haber sido así, él no ocuparía ahora la silla presidencial.



“En todo caso, a quien debe cuidar el Presidente es a los integrantes de su gabinete, así como a los Gobernadores emanados de su partido para evitar que incurran en actos irregulares y no se involucren en las elecciones del próximo año”.



Desde el PRD "le advertimos al Ejecutivo federal que, si en verdad quiere garantizar elecciones limpias, ponga especial atención a los funcionarios que manejan recursos públicos de los diferentes programas sociales y no se coaccione a la población para que a cambio de dinero voten por los candidatos de MORENA".



Asimismo, manifestó que Andrés Manuel López Obrador, con sus declaraciones, pretende ponerse por encima de la propia Constitución de México, cuando está perfectamente establecido en la ley que el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos son los únicos facultados.



"En Veracruz le decimos al Presidente que no permitiremos la intromisión del Gobierno Federal en las elecciones y que mejor le dé un jalón de orejas al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que en tan sólo año y medio ha hundido a la entidad en una severa crisis", acotó Jesús Velázquez.