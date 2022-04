Obras al Poliforum Cultural “Mier y Pesado” constituirían un delito federal: Abogado

Las obras que se realizan en el Poliforum Cultural “Mier y Pesado” para instalar una terraza atentan contra ese patrimonio artístico protegido e incluso constituyen un delito federal, indicó el abogado Mauricio Rojas Hernández, especialista en derecho municipal.Resaltó que por el estatus que tiene el edificio, cualquier obra que se lleve a cabo debe contar con autorización del INBA, del Ivec y con un acuerdo de intervención, “es decir, debe tener tanto autorización federal como estatal”.Señaló que la declaratoria implica que debe respetarse la obra arquitectónica y, aunque pudiera adaptarse para su uso y disfrute, se debe salvaguardar lo esencial, es decir que no se puede modificar su volumetría y apariencia original.Mencionó que al ámbito estatal corresponde el aspecto urbanístico y para su intervención se precisa de un dictamen de factibilidad regional, que le toca emitir a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del estado, pero no tenerlo es una violación a la ley.Agregó que el ayuntamiento también tiene injerencia al otorgar la licencia de construcción, la cual debe contar con el aval de las mencionadas, además de la acreditación de Protección Civil.Señaló que los ediles son también responsables de ver que se cumpla con el debido proceso, lo que parece que en este caso no ha ocurrido.El abogado destacó que el edificio ya ha tenido algunas mermas, por ejemplo, con la desaparición del espejo de agua, elemento que es original de la obra de arte y que reflejaba la fachada del inmueble, por lo que debe recuperarse.Por último, hizo ver que el patrimonio cultural y artístico debe protegerse ya que es un derecho humano consagrado su disfrute.