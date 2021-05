Obras de Händel, Bach y Boccherini, en la noche barroca de la OSX de este viernes

Tres obras propias del barroco –Concerto Grosso, Op. 6 No. 10, de Händel, Concierto para flauta en re menor, de C.P.E. Bach y la Sinfonía No. 6, son las que presenta la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) este viernes de su tradicional concierto, en que se acerca a la recta de final de su Ciclo Dos.



En el programa sobresale la obra “La Casa del Diablo”, de Luigi Boccherini, la especialidad del director huésped, el doctor Rafael Palacios, un músico internacional, oboísta, director de orquesta y profesor con una reputación de primera clase en la práctica y en la interpretación retórica. Trabaja regularmente en Europa, China y América Latina, en una constante ayuda a músicos profesionales, para desarrollar sus habilidades interpretativas, probar y mejorar la eficiencia de sus prestaciones frente a públicos selectos.



Durante los últimos seis años, el doctor Rafael Palacios ha sido profesor en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, donde ha creado el Seminario de análisis retórico-musical aplicado.



EL PROGRAMA



El concierto inicia con obra de Georg Friedrich Händel (1685-1759), compositor que nació en Halle, al noreste de Alemania. Recibió sus primeras lecciones de música por un organista de su ciudad. Siendo aún adolescente se trasladó a Hamburgo para trabajar como compositor, y algún tiempo después viajó a Italia donde desarrolló su talento en el arte dramático con las óperas cómicas. Cuando Händel llegó a Londres en 1711 ya tenía un estilo distintivo arraigado en la educación recibida en el norte de Alemania e influenciado por sus estancias en Italia. El dominio de la tradición barroca que Händel poseía lo podemos hallar en el “Concerto Grosso, No. 10, Op. 6, en re menor” (1739). Pertenece a un conjunto de 12 concerti grossi en clara alusión a los 12 que Corelli había compuesto un cuarto de siglo antes. Escritos en un arrebato creativo entre septiembre y octubre de 1739, Händel utilizó el mismo número de conciertos, el mismo número de opus y la misma orquestación de Corelli: un concertino de dos violines y violonchelo con un ripieno de cuerdas y bajo continuo.



Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) fue el segundo hijo sobreviviente del matrimonio de Johann Sebastian Bach con su primera esposa, Maria Barbara. Llegó a ser el compositor más importante de la Alemania protestante durante la segunda mitad del siglo XVIII, muy admirado y reconocido, especialmente como profesor y compositor para instrumentos de teclado. Podemos decir que fue el principal exponente del empfindsamer stil (estilo sensible) o empfindsamkeit, un movimiento estético que floreció en el norte de Alemania a mediados del siglo XVIII. En este estilo se evidenciaban los contrastes emocionales mediante cambios repentinos.



Puesto que Carl Philipp estaba al servicio de Federico El Grande, flautista aficionado, era de esperarse que éste le encargara algunas composiciones para el instrumento. Durante la década de 1740, C.P.E. Bach escribió numerosas sonatas, tríos y conciertos, entre los que destacan 6 dedicados a la flauta. A este periodo pertenece su “Concierto para flauta en Re menor, Wq. 22 / H. 426” (1747), probablemente concebido para un intérprete deseoso de efectos parecidos a los apasionados conciertos para teclado escritos pocos años antes por el compositor.



Prolífico compositor y violonchelista italiano fue Luigi Boccherini (1743-1805), reconocido por sus aportes a la música de cámara. Boccherini nació en la ciudad de Lucca, en Italia central, estudió y trabajó en Roma y Viena hasta los 20 años. En 1770, viajó a España donde fue contratado como el compositor oficial, y violonchelista de la Capilla Real, de Luis Antonio de Borbón y Farnesio, hermano menor del rey Carlos III, en Madrid. Al año siguiente, escribió su Sinfonía No. 4, Op. 12, en Re menor “La casa del Diavolo”, G. 506 (1771) dedicada a su patrón y considerada una de las más populares de su producción sinfónica. En esta obra se combinan los elementos y peculiaridades que conformarían su estilo, como sus introducciones dramáticas, teatrales, repetidas antes de cada movimiento rápido.



Sin lugar a la menor duda, la estrella de esa noche será la flautista originaria de la República Checa, Lenka Smolcakova, quien inició sus estudios de flauta dulce a la edad de 6 años y cuatro años más tarde en la flauta transversa.



Cuando tenía 14 años, Lenka hizo su debut como solista, acompañada por la Orquesta de Cámara Jaros- lav Kocian. Fue en el año de 1992, cuando ingresó al Conservatorio de P. J. Vejvanovsky en Kromeriz, República Checa, y a partir de 1996 prosiguió sus estudios en el Conservatorio de Praga.



En 1993 obtuvo una invitación para tomar clases de flauta dulce y flauta transversal barroca con la Mtra. Ulrike Engelke, en la Academia de Música Antigua en Dresden, Alemania, institución que le ofreció una beca de estudios. En el año 2001 obtuvo el título de Licenciatura en Artes por parte de la Academia de Artes Musicales de Praga. En 1997 formó parte de la Orquesta Berg en Praga, con la cual realizó varias presentaciones como solista. Este mismo año participó en el Concurso Nacional de los Conservatorios, donde obtuvo el primer lugar. En 1998 participó en un concierto en vivo transmitido por la Radio Checa, y es invitada frecuente a grabar la música de autores contemporáneos de su país.



Desde el año 2002 radica en México. Como solista se ha presentado con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Orquesta de Cámara de Xalapa, la Orquesta Sinfónica de Michoacán y la Orquesta Sinfónica de Minería. Actualmente es la flautista principal de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, así como de la Orquesta Sinfónica de Minería en sus temporadas de Verano. También forma parte del ensamble Bohemia Dúo, con la guitarrista Eva Pleskova, y del Quinteto de Alientos OSX.



RAFAEL PALACIOS, TODO UN PERSONAJE



Hablar del “Laboratorio de iInterpretación Retóricamente Informada ”, LIRI: es hablar del trabajo de años del doctor Rafael Palacios. LIRI es una serie de seminarios destinados a ayudar a los músicos a desarrollar sus habilidades escénicas, mediante la adición de la comprensión en profundidad de la música que interpretan. Sobre las ideas de su mentor Nikolaus Harnoncourt, Rafael Palacios ha creado dicho concepto.



Fue en Xalapa, en el año 2014, cuando inició el Laboratorio Sturm und Drang, un proyecto conjunto con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, OSX, en México. El doctor Palacios fue claro desde el inicio, el objetivo de la Academia fue desarrollar las habilidades interpretativas de los músicos de orquesta y coro, hacia la nueva estética de la Interpretación Retóricamente Informada (IRI).



Su trabajo constante, meticuloso propicio que en el año de 1996 recibiera el “Título de Profesor Superior de Oboe” del Ministerio de Educación y Cultura de España. Rafael Palacios es el autor de la tesis doctoral: “La pronuntiatio musicale: une interprétation rhétorique au service de Händel, Montéclair, C. P. E. Bach et Telemann”, Université Paris-Sorbonne, 2012. Premiada con los más altos honores: “Très honorable avec la felicitation du jury”.



CONCIERTO EN VIVO



Por supuesto que los boletos ya pueden adquirirse en línea, en la página orquestasinfonicadexalapa.com, también en taquilla de Tlaqná, el día del evento, a partir de las 11:00 horas. Precio: $80.00, más comisiones y cargo por servicio. Cupo limitado. No se admiten menores de 12 años.



Este concierto se llevará a cabo de manera presencial este viernes 28 de mayo a las 20:30, pero aquellos que no puedan asistir, lo podrán escuchar transmitido en vivo a través de RadioUV (90.5 FM), con retransmisión el domingo 30 de mayo a las 12h00 y el miércoles 02 de junio a las 20h30, en las plataformas de YouTube de la @OSXUV y @TeleUV.