Obras de la ceramista Mariana Velázquez estarán en el parque de Los Tecajetes

“Es muy importante que en estos momentos los espacios se abran y podamos visitarlos, disfrutarlos y qué mejor que Los Tecajetes para que los xalapeños lo recorran en familia; es tan bello e importante”, manifestó la ceramista Mariana Velázquez, cuando la entrevistamos sobre las piezas que donó a Xalapa, que serán exhibidas de manera permanente en dicha área verde.



“Me siento muy honrada de compartirles que el día de ayer entregué en donación a las autoridades municipales de Xalapa 3 de mis esculturas de la serie Bosque de Ilusiones, para que formen parte del parque Los Tecajetes, cuya belleza natural acoge cada semana a cientos de familias".



“'Bosque de Ilusiones' es un proyecto que tengo desde hace años, instalación que inicialmente puse en la Galería de Arte Contemporáneo. Es la idea de un bosque, son 30 piezas las que he realizado. Todas tienen su destino”.



“Este parque de Los Tecajetes es un lugar que me encanta, es bellísimo. Me da mucho gusto que estén ahí las esculturas, pues tengo muchos recuerdos de mi infancia, mi adolescencia y ahora de adulto. Considero que (…) es un parque emblemático xalapeño, es un lugar al que van muchas familias".



La ceramista descubrió años atrás que la gente en general no acostumbra asistir a las galerías locales, frecuenta más lugares arbolados, espacios abiertos, para compartir con la familia. De ahí que haya decidido llevar su obra a los lugares que la gente frecuenta.



“En muchas ocasiones me gustaba exponer en el Ágora de la Ciudad, por la misma razón, va mucha familia, todos los fines de semana llegaban a la galería a conocer mi obra. Eso, para mí es muy importante”.



Son tres piezas las que ahora engalanan el parque de Los Tecajetes, forman parte de la serie ‘Bosque de Ilusiones’, realizadas en cerámica de alta temperatura. En formato de 2 metros; 1, 80; y la otra de 2.20.



La creadora plástica considera que esta administración municipal ha dado atención a los espacios públicos, como los jardines, “toda la avenida Xalapa luce espléndida con fuentes maravillosas. “Ayer –nos dice alegre- se puso en marcha la de Los Tecajetes; son una maravilla que se fueron perdiendo. De alguna forma nos acostumbramos a no verlas, de ahí que ahora es interesante caminar y verlas que sí funcionan".



“Varias de mis esculturas están en jardines, por eso me encantó la idea, por eso propuse donarlas para dicho espacio. Agradezco mucho a las autoridades que las hayan aceptado, ver a los niños correr por sus veredas y disfrutar. Eso es muy emotivo, muy gratificante".



Otras de sus obras se encuentran en lugares públicos de Chiapas, en el hotel “Casa Mexicana” y en el restaurante “Santo Nagual”.



“Las esculturas que realizo son formas orgánicas, las retomo de la naturaleza. Es hacer una reverencia a la grandiosidad, sencillez y belleza que mis sentidos pueden apreciar".



“Vivo en un entorno maravilloso, en el bosque de niebla. Esto ha sido fundamental en mi obra. Camino y observo los cambios que se dan en los árboles, plantas y flores; el sonido del río, de los pájaros. E intento tener una autoreflexión tanto personal como profesional que enriquecen mi quehacer estético".



Estos días que inicia la primavera es la oportunidad para recorrer el parque de Los Tecajetes y conocer la obra de la ceramista xalapeña Mariana Velázquez.