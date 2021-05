Obras de Malcolm Arnold y Felix Mendelssohn, este viernes con la OSX

Concierto de metales y cuerdas es el que ofrecerá este viernes la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) en un concierto donde la sala de conciertos de Tlaqná, Centro Cultural, ampliará su capacidad a 380 personas con su respectivo distanciamiento social.



El programa que presentará este viernes 21 de mayo, el Quinteto para Metales de Sir Malcolm Arnold y el Octeto para Cuerdas de Felix Mendelssohn, en punto de las 20:30 horas.



Una de las obras de cámara más interpretadas lo es el Quinteto para Metales de Sir Malcolm Arnold, considerada como uno de los clásicos absolutos del género. Estableció la instrumentación de dos trompetas, corno francés, trombón y tubo como estandarte. La escritura para metales es idiomática pero, en última instancia, desafiante. Siempre hay un elemento de peligro en la escritura de Sir Malcolm, y esto, para quienes lo conocen bien, refleja ciertos rasgos de su propio carácter. La escritura para tuba está especialmente adelantada a su tiempo, y en el momento en que se escribió habría estado al alcance de muy pocos músicos en el mundo. El trabajo fue escrito para el New York Brass Quintet, el grupo que en ese momento estaba estableciendo el estándar para que el resto del mundo lo emulara, y el trabajo tuvo un impacto y un éxito inmediatos.



Sin duda que el trabajo es serio y sustancial. Es música de cámara perfecta y maravillosamente gratificante de tocar. Por ello, es un concierto que no se debe perder Cuando esté en el concierto, cierre los ojos y escuche con atención el primer movimiento, enfrenta a un dúo de trompetas que galopan como un par de nutrias en el agua, contra un trío más sobrio de cuerno, trombón y tuba, que suenan como tres monos sabios comentando comportamientos necios.



El segundo movimiento habita esa zona de atmósfera sombría de la guerra fría, comúnmente asociada con Shostakovich, y recuerda la profundidad sincera de expresión de gran parte de la música de Malcolm. Sin embargo, el segundo movimiento se resuelve en un aire de semi-tranquilidad, y el último movimiento disipa rápidamente cualquier atmósfera de tragedia persistente con un sol inmediato y brillante. Es un cambio que permite que cada instrumento tenga la oportunidad de mostrar su destreza virtuosa en un rondó desafiante y exuberante.



Los conocedores de música saben que se ha convertido en un cliché, con cierto tipo de crítica, decir que Mendelssohn nunca cumplió la promesa de su juventud. Tal acusación es algo muy difícil de decir sobre alguien que murió a los 38 años, la mayoría de nosotros pensaría que Mendelssohn nunca salió de su juventud. Completó su Octeto en octubre de 1825, cuando tenía 16 años. Uno de los mejores trabajos de sus primeros años, es notable por su técnica pulida, su barrido y su puro regocijo.



La decisión de Mendelssohn de escribir para un octeto de cuerdas es interesante, ya que un conjunto así se acerca al tamaño de una orquesta de cámara y un compositor debe dirigir un cuidadoso curso entre la sonoridad orquestal y la verdadera música de cámara. Mendelssohn maneja este problema fácilmente. A veces esta música puede sonar orquestal, ya que pone diferentes grupos de instrumentos uno contra otro, pero el Octeto sigue siendo verdadera música de cámara. Cada una de las ocho voces es distinta e importante, e incluso en su momento más deslumbrante y extrovertido el Octeto conserva la participación igualitaria de voces independientes tan crucial para la música de cámara.



Los boletos ya se pueden adquirir en línea en la página orquestasinfonicadexalapa.com y en taquilla de Tlaqná, pero si espera al día del evento, puede comprarlo a partir de las 11h00, a un precio de $80.00 más comisiones y cargo por servicio. Cupo limitado. No se admiten menores de 12 años, hasta que lo permitan las autoridades sanitarias.



Este concierto se llevará a cabo el viernes 21 de mayo a las 20h30, y será transmitido en vivo a través de RadioUV (90.5 FM) con retransmisión el domingo 23 de mayo a las 12:00 horas y el miércoles 26 de mayo a las 20:30 horas en las plataformas de YouTube de la @OSXUV y @TeleUV.