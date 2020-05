Obras en puerto de Veracruz no paran pese a casos de COVID-19

Este miércoles, obreros de la empresa GDI que laboran en la construcción del muelle de combustibles ubicado dentro del recinto portuario de Veracruz, paralizaron labores y se manifestaron en el kilómetro 13.5.



La intención del paro fue denunciar las omisiones por parte de esta empresa, durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.



Los trabajadores señalaron que GDI no ha implementado las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios entre sus colaboradores, exponiendo a más 2 mil personas que trabajan en las obras portuarias.



Por esta razón, afirman que ya se han registrado casos de empleados contagiados de COVID-19 y aunque tengan síntomas de la enfermedad, no les permiten retirarse.



“GDI no tiene medidas de precaución y ya hay como siete casos de COVID-19, tenemos un compañero que el día de hoy se sentía muy grave y le dijeron que no podía irse, que era una simple fiebre”, dijeron



Por ello, pidieron a las autoridades una revisión a los protocolos que realiza esta empresa pues consideraron que sus vidas corren peligro al no tener medidas de seguridad dentro de esta empresa.