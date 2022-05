Obras en Veracruz deben construirlas empresas y sindicatos locales, demanda CROC

Las obras que se realizan en Xalapa y el Estado deberían quedarse, por ley, entre empresas y prestadores de servicio locales, pues luego las que son externas usan domicilios fiscales falsos y no pagan a los empleados.Así lo manifestó el delegado de transporte de volteos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Veracruz, Ignacio Fernández Morales.El obrero manifestó en entrevista que en obras de gran calado como la del puerto de Veracruz o alguna otra que implique una movilización de obreros importante, no permitirán la entrada de sindicatos nacionales.Sostuvo que esta inquietud ya ha sido planteada a las autoridades y actualmente cuentan con el apoyo del gobierno del estado y de los municipios donde se realizan las obras.“Que no lleguen sindicatos nacionales que no tienen nada que ver en la zona donde se realizan las obras porque no vienen más que a hacer la facturación ellos, a dar menos y subcontratan y al final ni el recurso lo dejan en Veracruz”, sostuvo.Agregó que en las acciones de ampliación y mejoramiento de vialidades en Xalapa que se han anunciado, como las de Arco Sur y Lázaro Cárdenas han abierto la posibilidad de que los obreros se repongan del letargo que representó la pandemia.“Es muy importante que los realicen gente de la zona, sobre todo los camioneros que estamos establecidos en la parte de la obra.“Y aparte que sí sean empresas veracruzanas porque ya hemos tenido malas experiencias porque llegan empresas de cierto lugar, rentan la maquinaria y cuando vas a que te liquiden lo que te deben, ya no hay nadie porque trabajan con domicilios ficticios”, alertó.Y es que manifestó que, por el contrario, cuando las obras se realizan con empresas de la ciudad o el estado, al estar bien establecidos, sí pagan los trabajos.Agregó que los transportistas han buscado que los tres niveles de gobierno establezcan, en los convenios con empresas, una cláusula en la que se determine que, al pagar una estimación, se libere también el pago a los camioneros.Lo anterior porque este sector, junto a los albañiles, es prácticamente el último en ser pagado e incluso a veces ni siquiera se cubren sus trabajos, pues el dinero se reparte primero en otros rubros.