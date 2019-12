Obras públicas causan daños colaterales, bajan ventas del mercado Jáuregui en Xalapa

El Regidor titular de la Comisión Edilicia de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastro, Francisco Javier González Villagómez, aseguró que por la rehabilitación de la calle Revolución han bajado las ventas en el mercado Jáuregui.



"Lamentablemente sí, porque la gente no está llegando, esperamos que ya termine pronto la rehabilitación para que puedan empezar a trabajar".



En ese sentido, expuso que locatarios del mercado le han hecho saber una disminución de ventas en un 30 por ciento, situación que ha provocado que los inconformes soliciten al ayuntamiento de Xalapa dar la opción de poder ofrecer sus productos fuera del Jáuregui.



"En un 30 por ciento por lo menos, esa es una realidad y la intención de ellos es que se puedan salir y ya les dijimos que no, pero sabemos que esa es una mala por tantas buenas que vienen".



En otro orden de ideas, respecto a los permisos de venta para el próximo mes de enero, el edil mencionó que siguen en diálogo con los líderes, pues están pidiendo los lugares que por costumbre se les asignaba, pero en esta ocasión dijo, no será prudente, pues obstruyen la vialidad en la zona.



"Ya platicamos con los líderes, quieren los espacios de antes, pero obviamente será más difícil porque no queremos obstrucción de las obras, pueden ser otras calles. Hasta el momento hemos hablado con 5 organizaciones, estamos viendo la opción de Xallitic", finalizó.