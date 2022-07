Obras simultáneas en Xalapa, para anticiparse a aumento de costos por inflación: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que la "presión inflacionaria gravísima" podría generar que las obras que se ejecutan en la ciudad vean incrementado su costo y el recurso no sea suficiente para realizar todas las contempladas en 2022.Expresó que por eso es que se están "apurando" en hacer las pavimentaciones de manera simultánea, de lo contrario "mañana no nos va a alcanzar" el dinero presupuestado."Hay una presión inflacionaria gravísima (por lo) que tenemos que apurarnos a hacer las obras porque mañana no nos va a alcanzar para todas, porque al subir los costos tendríamos menos recurso financiero para poder dar frente a esta inflación", expresó en entrevista.Ahued Bardahuil apuntó que en lo que va del año los materiales e insumos se han incrementado en 26 por ciento, de allí la necesidad de ejecutar los proyectos de infraestructura vial lo más pronto posible."Ya tenemos un incremento de 26 por ciento acumulado –es muy grave– en cemento, varilla, en materiales varios. Entonces tenemos que contratar antes para que no nos afecten los costos de la inflación", puntualizó.El munícipe capitalino acotó que "ahorita vienen 28 más de 220 (obras) entre la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) y el Ayuntamiento que pensamos hacer este año y desde luego provoca estos problemas (viales)".Al mencionar que en la semana entregarán algunas obras que ya están terminadas, estimó que en 30 días concluirán la mayoría de las que están actualmente en pavimentación."Están en el proceso de fraguado para que ya circulen los vehículos y desde luego mejorar la señalética. (En el contrato) marca que deben tener señalética y lo estamos trabajando con Desarrollo Urbano y Tránsito del Estado que nos ha apoyado también", destacó.Ricardo Ahued reconoció que hace falta más personal para atender estos temas, ya que dijo que después de las vacaciones, cuando vuelvan a las actividades, se generarán "un poquito" de más molestias por los cortes viales."Vamos a revisar el protocolo de señaléticas para que mejoremos la información hacia los ciudadanos", prometió el Edil xalapeño.