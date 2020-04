Obreros del Ingenio Central Potrero ya no quieren a su líder sindical

Obreros de la Sección 23 del Sindicato del Ingenio Central Potrero, tuvieron una reunión extraordinaria sin la presencia de su secretario general, Ignacio Román Armas, a quien acusan de no defender sus interés, pero sí los de Beta San Miguel, por lo que demandaron su salida.



Los trabajadores acordaron en principio echar atrás la propuesta de la empresa de 8 millones de pesos como incentivo a cambio de reestructurar 130 plazas. Avalaron que la Comisión de Utilidades continúe con las pláticas para exigir les cumplan lo que ellos consideran que les corresponde: más de 30 millones de pesos.



Mientras tanto, dijeron que van a pedir un bono como anticipo mientras su denuncia la define la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



En esta reunión que se llevó a cabo en el campo deportivo de la Sección 23, en la Congregación General Miguel Alemán, en Potrero Nuevo, integraron a esta comisión a Guadalupe Cebada y sacar otro miembro del que dijeron que no ha actuado al parejo de esta comisión revisora.



En su participación la Comisión de Honor y Justicia, dijo que existen los elementos necesarios para desconocer a su secretario general Ignacio Román Armas y todo su Comute, por las constantes violaciones a los estatutos de este sindicato.



Entre ellos, el más importante, no defenderlos ante la empresa Central Potrero, del Grupo Beta San Miguel; pero lo más grave, aceptar según ellos, que fueran castigados los obreros que participaron en una manifestación frente a la factoria.



Señalaron que desde que tomó la dirigencia, ha aceptado que sus compañeros hayan sido objeto de otros recortes de personal, pero no ha logrado concretar nuevas plazas, aún cuando están dadas las condiciones para nuevas creaciones de plazas.



Aseguraron que lo único que ha echo este dirigente, es buscar beneficios para su familia y miembros de su Comite.



Con estas violaciones a los estatutos por parte de este su dirigente, asegurar que pedirán al Sindicato Nacional envié un delegado de este Comité Ejecutivo y se lleve a cabo el cambio de Ignacio Román Armas y todo su Comité ejecutivo local.



Mientras tanto, acordaron que la Comisión de Utilidades (CPU), continuará con las pláticas con los ejecutivos de esta empresa para exigir que les paguen las utilidades que les corrwsponden.