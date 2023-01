Obreros reclaman salarios y pago de finiquito, en Coatzacoalcos

Por lo menos 100 trabajadores de dos empresas contratistas de Sales del Istmo se manifestaron este martes afuera de las instalaciones de la compañía para exigir el pago de sus salarios y de finiquito para algunos que fueron despedidos.Por miedo a represalias, los afectados declararon de forma anónima que fueron contratados por CONIP S. A. de C. V y CAVES, mismas que se han desentendido de sus obligaciones como patrones.Los afectados mencionaron que hace cerca de mes y medio algunos empleados fueron despedidos y es la fecha en que no reciben su finiquito. Por otro lado, a algunos los recontrató otra empresa con la promesa de que les pagarían lo que les debían y hasta la fecha nada.“Aquí estamos en un paro laboral con motivo de que no han hecho los pagos correspondientes. Hay una liquidación de un mes y medio atrás y gente que está trabajando y que les deben una o dos semanas, gente que reingresó y les prometieron pagarle y nada. Somos 70 agraviados o más. La responsable es la CONIP de Sales del Istmo”, afirmó un afectado.Asimismo, otros que se han mantenido laborando no han percibido su pago quincenal, de ahí que este 3 de enero hayan decidido manifestarse.La empresa Sales del Istmo (o CYDSA como es conocida), se encuentra en el corazón de la zona industrial de Coatzacoalcos, justo en la salida de este puerto, en un entronque de la carretera hacia Villahermosa.Con esta manifestación los afectados esperan ser tomados en cuenta para que su pago correspondiente sea finiquitado a la brevedad.