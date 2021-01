Obreros transitorios de PEMEX llevan más de un año sin trabajar, en Coatzacoalcos

Trabajadores desempleados de los complejos petroquímicos de Coatzacoalcos entregaron este fin de semana un pliego petitorio en el que exigen al Presidente de la República que se respete el contrato colectivo de trabajo y se activen las plazas canceladas.



Y es que ante la cancelación de plazas, cientos de trabajadores transitorios se han quedado sin empleo desde hace más de un año, situación que los mantiene en zozobra porque no han podido llevar el sustento a su hogar.



Al no tener una respuesta favorable por parte de Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y ante las constantes manifestaciones donde insisten en que se desbloqueen las plazas, integrantes de la Sección 11 de la terminal de Pajaritos, Morelos y Cangrejera estuvieron entregando un pliego petitorio en la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos I.



Añadieron que al no tener empleo, sus familias quedan desprotegidas y sin servicio médico para afrontar la actual contingencia sanitaria.



Culparon al Director de PEMEX por las pérdidas humanas que pudieran presentarse, así como el daño a los complejos petroquímicos propiedad de la nación.



De seguir la situación así, en próximos días se prevé un paro de labores en la terminal marítima de Pajaritos, donde petroleros de planta se están sumando a estas exigencias.