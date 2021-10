Observa ORFIS en CMAS Xalapa anticipos no recuperados y obras sin terminar

Recientemente, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, denunció que al interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) opera una red de corrupción y que algunos trabajadores se dedican a hacer conexiones ilegales, sin embargo, esa entidad paramunicipal resultó con una observación de presunto daño patrimonial por 1 millón 749 mil 570.61 pesos.En la revisión del Ejercicio Fiscal 2020, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) evidenció que la CMAS Xalapa otorgó recursos por un millón 32 mil 464 pesos por concepto de anticipo para la adquisición de un bien inmueble, el cual no fue recuperado o amortizado al 31 de diciembre.Se trata de un anticipo de compra de un terreno para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Zona Norte/ Simón Barradas Acosta.El informe no detalla pormenores pero señala que el bien inmueble adquirido se encuentra en proceso de posesión del dominio pleno, toda vez que se trata de una parcela ejidal.El organismo también retuvo 63 mil 583.09 pesos del Impuesto Sobre la Renta por concepto de retención de sueldos y salarios y por el 10 por ciento sobre honorarios pero de acuerdo con los registros contables, no lo entregó a la autoridad competente.Asimismo, el ente fiscalizador observó la obra de sectorización hidráulica Tercera Etapa de los sectores "Valle Rubí", "Las Trancas", "La Pradera", "Pomona", "Xalapa 2000", "Las Fuentes" y "Lomas Verdes", que incluyen la instalación de macromedidores en tanques y fuentes.En la revisión física hecha por los auditores se determinó que la obra está sin terminar, toda vez que se encontraron trabajos sin ejecutar como son: reposición de pavimento, construcción de cajas para macromedidores, así como el suministro y colocación de piezas, sin encontrar fuerza de trabajo por parte de CMAS.Además, existe un incumplimiento en el periodo de ejecución de acuerdo con las fechas documentadas de inicio y término contractuales, generando penas convencionales, así como pagos en exceso por volúmenes no ejecutados.Las irregularidades encontradas en la obra presumen la existencia de un daño patrimonial por 653 mil 523.52 pesos.