Observación al área de Planeación fue para resolver atraso en obras: Regidor

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, dijo que la subdirectora de Planeación y Proyectos de Obras Públicas, Angélica Moya Ruiz, así como contesta de manera rápida algunos señalamientos que se han hecho a su área, debería trabajar para la ciudadanía.



"Agradezco infinitamente que tenga la cortesía de contestar con esa celeridad. Ojalá así le contestáramos a la ciudadanía. Con el debido respeto, yo le quiero recordar a la Subdirectora que solamente hay un Edil que tiene facultades operativas y ejecutivas; no soy yo", refirió.



Lo anterior, tras la réplica solicitada por la Subdirección de Planeación y Proyectos de Obras Públicas Municipal respecto a las declaraciones que realizó anteriormente Fernández Garibay, donde exhortó a dicha área agilizar el programa de obras, pues ha ocasionado un atraso en éstas.



"La declaración fue una declaración constructiva, no una declaración golpeadora y en ningún momento en ese sentido. Lo que declaraba yo era que le solicitaba que nos entregara con mayor celeridad al cabildo el Plan de Obra para poder utilizarlo. Nosotros no tenemos facultades operativas y si así fuera, ya habría cambios en el Ayuntamiento", expuso.



Recordó que la Regiduría a su cargo hizo un análisis que arrojó el atraso en obra pública, por cuestiones de la Subdirección de Planeación, con el único fin de que se hiciera un llamado para resolver la problemática.



"Todos los que estamos en la administración pública tenemos un jefe y a veces se nos olvida quién es; es la gente. La única situación que pido, es la aceleración del plan para lograr las metas. Las obras se tienen que terminar en marzo y los números no mienten. Yo creo que la prórroga no sería necesaria si el plan de obra se hubiera presentado meses antes, si lo hubiéramos autorizado meses antes, muchas obras tendrían ya el finiquito", concluyó.