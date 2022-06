Obtienen obreros de ingenio El Potrero 15 mdp de gratificación tras protesta en la CMDX

Luego de tres días de lucha, entre marchas, plantones, pláticas y golpes de granaderos, obreros de Central Potrero, de Atoyac, lograron destrabar 15 millones de pesos y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retome cuatro denuncias de años fiscales en los que la empresa se ha declarado en cero para no dar utilidades.Los más de 600 obreros que se trasladaron a la Ciudad de México, marcharon en protesta por la avenida Reforma, el Ángel de la Independencia hasta que fueron escuchados por funcionarios de la Secretaría del Trabajo, apoyados por diputados de la Cámara de Diputados para dialogar con ejecutivos del Grupo Beta San Miguel y lograr una gratificación de 15 millones de pesos, "no queremos decir que es un desahogo pero sí logramos algo", dijo el secretario general de la Sección 23 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM) del ingenio Central Potrero, Tomás Méndez Machuca.“Los 10 millones de pesos que nos ofrece la empresa por el trabajo del reacomodo eso ya lo habíamos visto desde que yo llegué (a la Secretaría); y lo habíamos retenido por más de un año. Pero ese trabajo se tiene que hacer porque si nosotros permitimos que la empresa vaya a un estudio y análisis, nos puede quitar más plazas. Entonces tenemos que mantener la fuente de empleo que nuestro escalafón siga siendo de 717 plazas”, apuntó.En ese sentido, consideró que fue algo favorable y dijo que seguirá buscando lograr más beneficios y si se pone la objeción por estas utilidades del 2022, los 15 millones será un extra, indicó.Resaltó que con estas acciones que llevaron a cabo (las manifestaciones de estos tres días), aseguró que se han abierto las puertas para continuar con la lucha por recuperar las utilidades de 2017, 2018, 2019 y 2020, que estuvieron paradas durante cinco años y hoy ya se están removiendo estos casos que estuvieron empolvados en un archivo y que, si no hubieran viajado a la Ciudad de México no hubieran logrado nada.Informó que regresará a la Ciudad de México la próxima semana una comisión para continuar en la lucha por las objeciones que presentaron y que estuvieron detenidas.La esperanza, comentó, es lograr el pago de esas utilidades porque es un derecho que le corresponde a la base trabajadora de este ingenio; luego que es uno de los más productivos del país y que con todo y eso el Grupo Beta San Miguel se niega a dar utilidades, declarando su carátula en cero ante la Secretaría de Hacienda.Mientras tanto, los más de 600 obreros regresaron a Potrero para informar al resto de la base obrera los logros obtenidos en este viaje lleno de sorpresas buenas y malas porque fueron golpeados, humillados y reprimidos por el grupo de granaderos, denuncia que ya fue presentada ante representantes del Gobierno Federal.