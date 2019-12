Obviamente se impugnará injusticia, dice Manuel Huerta

El delegado federal de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, impugnará la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que lo sanciona, junto a otros 13 delegados más del país, por realizar actos de propaganda a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Durante entrevista, Manuel Huerta consideró como una “injusticia” que el Tribunal lleve una sentencia a un extremo de la propaganda, cuando a su parecer, no hay fondo legal.



“La verdad es que nosotros no vemos el motivo, más que con sinceridad, hacerle caso al reclamo de un partido que está aliado con los conservadores y que no tienen fundamento, por lo que obviamente impugnaremos”.



En este sentido y a decir de Manuel Huerta, se espera que se haga justicia al respecto, ya que no se violó el artículo 134 y por tanto, no hay ningún acto fuera de la ley.



“Esto es una abstracción”, dijo al aceptar que durante la transición utilizaron un chaleco que trae el nombre del presidente electo y cuando iniciaron en la administración federal, únicamente taparon el nombre y continuaron utilizando el mismo chaleco, con motivo de la austeridad republicana.



Al respecto, desestimó que las pruebas presentadas por el PRD sea información manejada en redes sociales.



“La verdad es que es algo que no tiene razón de ser”, insistió al agregar que, si tuvieran pruebas fehacientes, habrían acudido a la FEPADE, pero no lo hicieron.



Para finalizar, el Delegado en Veracruz considera que luego de la impugnación que interpondrán en los próximos días ante este resolutivo, no habrá sanción ni para los 36 servidores de la nación y delegados regionales y tampoco para los 14 delegados estatales.