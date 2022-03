Ocho municipios de la zona centro no entregaron acta de entrega-recepción al Congreso

Al iniciar este día "La Jornada de Capacitación para el Control Interno y la Vigilancia de la Hacienda Pública para el desarrollo municipal", el diputado Luis Arturo Santiago Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia, señaló que de 53 municipios de la zona centro, ocho han incumplido en las actas de entrega-recepción.Partiendo de los 53 dictámenes de entrega-recepción entregados, 21 actas están correctamente fundados, otros 25 tienen observaciones y lo que nos preocupa es que a la fecha ocho no han entregado esto y es demasiado grave, señaló el Diputado.Con esto asumen la responsabilidad y eso nosotros vamos a señalarlos les vamos a pedir un extrañamiento -dijo- no queremos convertirlo en sanción pero existen municipios de la zona centro que vamos a mandar a traer.Señaló que las administraciones salientes tienen hasta el mes de abril para entregar todo el informe. Luego se iniciará el proceso de auditoría con la Secretaría de Fiscalización que es otro brazo técnico y jurídico del Congreso."Estamos iniciando con 60 auditorías que a más tardar en unos 15 días estarán siendo notificados los Alcaldes que van a participar dentro de éstas, vamos a checar este tema y decirles que esta es la dinámica de trabajo de hoy en día, vamos a actuar con mucha transparencia y claridad, no vamos a tolerar actos de corrupción y el que la hizo que la pague", señaló.Adelantó que de los 60 que se van a auditar existen varios de la zona centro, incluido Mendoza. Asimismo, se van a auditar las comisiones de agua, para lo cual se va a considerar el número exacto del personal del Congreso, la otra parte es el ORFIS donde también tendrán sus procesos de auditoría.Por último, señaló que se tiene un plazo de 30 días para subsanar observaciones y con situaciones técnicas o de obra que deberán aclarar y en caso de que no tengan el soporte o el sustento el siguiente paso será denunciar.El Diputado estuvo acompañado de la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo y el director general del INVEDEM, Rafael Castillo Zugasti.