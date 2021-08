Ocupa zona Centro del Estado el primer lugar en feminicidios: Emprendiendo el Vuelo

La zona Centro sigue ocupando el primer lugar en feminicidios, ayer en Córdoba se registró uno más. Sujetos desconocidos le arrebataron la vida a Alondra Yamilet, de 19 años cuando caminaba en la colonia Miraflores, hasta ahora no hay detenidos.



Al respecto, Virginia Medorio Trujillo, presidenta de la Asociación Civil, Emprendiendo el Vuelo, lamentó el hecho y agregó que de marzo del 2020 a marzo del 2021 Veracruz registra 672 agresiones, 520 desapariciones, 115 homicidios dolosos y 116 feminicidios y muchas mujeres violentadas no reportaron las agresiones.



En cuanto a las carpetas de investigación por muerte violenta de mujeres en 2020 se anotaron 182, de ellas 57 fueron por feminicidio y se capturaron a 35 presuntos asesinos, pero solo 8 recibieron sentencia condenatoria.



Ante ello, consideró que hace falta que las dependencias de gobierno estén capacitadas para activar los protocolos de alerta y en cuanto a la violencia física urgió por qué se reactiven los albergues que fueron eliminados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues es una forma de protección para las féminas al alejarlas de sus agresores.



"Es lamentable que hayan desaparecido los albergues, no podemos decir que estamos trabajando a favor de las mujeres cuando tenemos cerrados los albergues, necesitamos políticas públicas, presupuestos para atender las alertas de género", señaló finalmente.