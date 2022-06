Ocupación hotelera en Coatzacoalcos aumentó 41% en primer trimestre de 2022

Durante los primeros 3 meses del 2022, la ocupación de los 12 más importantes hoteles de Coatzacoalcos aumentó en un 41 por ciento.Se trata de hoteles como el Terranova, Fiesta Inn, Holiday Inn, One, Zar, Brisas, Enríquez, Moreno, NH, Los Andes, Valgrande, Extended Suites, quienes en conjunto, de enero a abril, lograron rentar 56 mil 213 cuartos en este año, mientras que en el 2021 la cifra fue de 40 mil 30 cuartos.Ernesto López Martínez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en este puerto, precisó que sin duda la reactivación económica ya se palpa, por lo que auguró mejores cifras en lo que resta del año."La mejoría es saludable, una economía que está mejorando, no cabe duda que el Corredor (Interoceánico del Istmo de Tehuantepec) nos ha ayudado mucho. Mucha gente viene por eso. El puerto también se ha reflejado en beneficio para todos los hoteles, además se ve en los hoteles. Lo importante es que siga subiendo hasta llegar a una meseta donde todos estén cómodos", mencionó.La nueva meta de incremento será el 60 por ciento de ocupación, con lo que se busca que la dinámica económica sea constante en la ciudad.Asimismo, expuso que la inseguridad aún merma el crecimiento pues mucha gente sigue evitando venir o quedarse a dormir en Coatzacoalcos."Hay gente que venía por placer el fin de semana y cambió sus patrones de conducta, sus hábitos de viaje, porque no hay seguridad. Con eso de que queman restaurantes y extorsionan pues inhibe la inversión y que la gente viaje", reveló.De los festejos de los 500 años de la fundación de la Villa del Espíritu Santo, comentó que se logró una ocupación de casi el 100 por ciento en los 12 hoteles que se comparten información.Y es que entre el viernes, sábado y domingo se rentaron mil 678 cuartos."Si lo divides entre 10 te da a 168 cuartos por hotel y es un buen número, tomando en cuenta que el hotel más grande tiene 200 cuartos y los demás 110, 120, entonces es muy buena ocupación en la plaza", finalizó.