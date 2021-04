Odontólogos también piden vacunas contra COVID

Los odontólogos también tendrían que ser considerados en riesgo del contagio por coronavirus, por lo que deberían ser vacunados.



“Es que no sabemos qué pacientes nos vaya a tocar, pero debemos seguir trabajando porque algo que vimos en la pandemia es que el paciente ha tenido muchos padecimientos a nivel bucal y no podemos decirle que no lo atiendes”, dijo el odontólogo Joaquín Romero Ricavar.



Añadió que aún y con el riesgo, han seguido trabajando y es que la demanda del servicio odontológico es mayor debido a que las instituciones educativas no están atendiendo pacientes y en el Sector Salud se han reducido los servicios.



"Ojalá pronto nos llegue la vacunación. Consideramos que a todos los odontólogos no se nos ha escuchando, no se nos ha dado esa importancia porque estamos en la primera línea. Nosotros nos protegemos, pero el paciente sí se tiene que retirar el cubrebocas, la manera por la cual nos podemos contagiar es por todos los aerosoles, las gotículas".



Indicó que cuando decidieron regresar a trabajar después del confinamiento que ordenó el Gobierno, lo hicieron con un protocolo que incluye un cuestionario COVID-19.



“Pero no nos dice el paciente que haya tenido coronavirus o sintomatología relacionada con COVID-19 y creemos que el paciente no lo decía porque se le podía negar obviamente la atención y era muy difícil el detectar que el paciente pudiera llegar con la enfermedad o podría ser asintomático".



Añadió que en su momento sí han habido personas que manifestaron haber tenido fiebre, por eso se les indicaba que no era conveniente la asistencia a consulta.