Oficiales de Tránsito darán apoyo vial en zonas escolares de Coatzacoalcos

Los oficiales de tránsito y seguridad vial están listos para atender las peticiones de escuelas que regresen a clases este próximo 30 de agosto.



Aunque no se sabe con precisión qué planteles retornarán a las actividades dentro del aula, este lunes se enviará a apoyos viales a dar atención de vialidad donde haga falta.



Al respecto el titular de la oficina, Fernando Antonio Guzmán, destacó que también se han hechos trabajos de balizamiento en los pasos peatonales o zonas escolares.



"No hasta ahora no han solicitado, pero nosotros ya hemos estado realizando trabajos en las escuelas ubicadas en Avenida Universidad pintando pasos peatonales, por la lluvia se había suspendido, pero ya reanudamos. Aunque no lo han solicitado, vamos a mandar el 30, apoyos viales a las escuelas.



Vamos a mandar oficiales que apoyen en la vialidad", aseguró.



En el tema de los semáforos descompuestos dijo que sigue habiendo fallas por el tema de la situación climatológica que quema las tarjetas o cuando se va la luz.



"El semáforo de la avenida 1 y Juan Osorio se cayeron por situaciones climatológicas", insistió.