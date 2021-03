Oficializa INE improcedencia de candidaturas independientes a Diputaciones Federales por Veracruz

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) oficializó la improcedencia de las candidaturas independientes de los tres aspirantes que en Veracruz buscaban contener el 6 de junio por una Diputación en el Congreso de la Unión.



Lo anterior, debido a que no cumplieron con el umbral mínimo de apoyos necesarios para alcanzar su pretensión de medirse en las urnas sin el respaldo de un partido político.



En el Informe sobre la etapa de obtención de apoyo de la ciudadanía a quienes aspiran a una candidatura independiente a diputación federal en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, se señala que Ana Cecilia Viveros Martínez, aspirante por el Distrito 10 de Xalapa; Francisco Jaime García Limón, por el Distrito 15 de Orizaba y Antonio Delgado Camacho, por el 16 de Córdoba, no cumplieron con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).



Esto, no lograron juntar el 2% de la Lista Nominal de electores correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, ni tampoco la mitad de las secciones electorales que sumen, cuando menos, el 1% de Lista Nominal de cada una de ellas.



En el caso de Viveros Martínez requería reunir 6 mil 471 apoyos ciudadanos en 118 secciones electorales pero únicamente recabó 710 firmas, de las cuales 459 aparecieron en la lista nominal, lo que representó apenas el 7.09 % del total necesario.



El informe final del INE refiere que García Limón juntó 2 mil 703 respaldo pero sólo mil 768 se hallaron en la lista nominal de Orizaba, lo que se traduce en el 29.59% de los 5 mil 976 respaldos que mínimamente debía acopiar en 114 secciones electorales.



Por su parte, Delgado Camacho recabó únicamente 79 apoyos, siendo válidos 62, lo que significan apenas el 1.01% de 6 mil 119 de 111 secciones electorales.



Conforme a la información del ente comicial, en todo el país sólo cinco de los 38 aspirantes que estaban activos recabando los respaldos, lograron superar el umbral establecido en la LGIPE en sus respectivas demarcaciones.



Se tratan de Héctor Hernández Hernández, por el distrito 1 de Hidalgo; Miguel Ángel Pérez Navarrete, por el Distrito 7 de Hidalgo; Christopher Arturo Rodríguez Hernández, por el 9 de Jalisco; Carlos Alejandro Bautista Tafolla por el 9 de Michoacán y Delfino Suárez Piedras, por el 1 de Tlaxcala.