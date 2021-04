Oficializa OPLE pérdida de registro de candidatos independientes de Paso de Ovejas y Pánuco

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) declaró la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos independientes a Víctor Manuel Garcés López y Andrés Vázquez Cruz, quienes buscaban contender por las Alcaldías de Paso de Ovejas y Pánuco, respectivamente.



Lo anterior en acatamiento a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que los sancionó con el retiro de dicha nominación por no entregar sus informes de ingresos y gastos durante la fase de obtención del apoyo ciudadano.



De esta manera, se hace formal que Garcés López y Vázquez Cruz no podrán participar en los comicios municipales del 6 de junio, ya que sus nombres ya no aparecerán en las boletas, ni tampoco lo podrán hacer en los dos procesos electorales subsecuentes.



Estos ciudadanos perdieron su derecho a ser registrados sin el respaldo de un partido político, pese a que superaron el umbral de apoyos mínimos necesarios para contender.



En el caso del aspirante por Paso de Ovejas, duplicó las firmas mínimas requeridas por la ley, es decir, debía juntar 735, pero alcanzó mil 694. Entre tanto, el de Pánuco logró juntar 2 mil 243 respaldos ciudadanos, cuando el umbral era de 2 mil 49.



El OPLE Veracruz además declaró la pérdida de este derecho a diez aspirantes independientes más, aunque ninguno de ellos logró juntar las firmas para aparecer en la papeleta en los comicios venideros.



Se trata de Adolfo Hernández Ramírez y Antonio Frutis Montes De Oca, quienes renunciaron antes de concluir el periodo de recolección de los apoyos, y también César Nieves Solís, Ernesto Hernández Morales, Héctor Zandria Contreras, Julio Cobos Calderas, Luna Linares Torrecilla Guzmán, Mario Alberto Chiguil Hernández, Oliver Olmos Cabrera y Víctor Sánchez Xotlanihua.



De esta manera, podrán aparecer en la boleta de las elecciones municipales los otros 14 aspirantes que formalicen su registro, luego de confirmarse que sí recabaron los respaldos ciudadanos mínimos en sus respectivas demarcaciones y cumplieron con la presentación de sus informes de ingresos y gastos en dicha fase.