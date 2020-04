Oficina de Espacios Educativos de la SEV amplía hasta el 4 de mayo suspensión de labores

El Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz amplió hasta el 4 de mayo la suspensión de sus labores respecto de los plazos y términos relacionados con los trámites y procedimientos administrativos, con la finalidad de no afectar la garantía de audiencia de las partes ni los trámites promovidos ante esa dependencia.



Ricardo García Jiménez, director general de dicho Instituto expuso que lo anterior es derivado de la pandemia del virus COVID-19, la cual se ha extendido hasta al República Mexicana, así como al Estado de Veracruz.



La ampliación del plazo de suspensión es derivado de las medidas tomadas por la Secretaría de Educación de Veracruz en materia de sana distancia, así como en el Órgano de Fiscalización Superior y los diversos Órganos Jurisdiccionales tanto a nivel Federal, como del Estado de Veracruz, quienes ordenaron la suspensión de labores Administrativas y Jurisdiccionales.



Y con la finalidad de no afectar los trámites promovidos ante el Instituto, se considerarán días inhábiles del 17 de abril al 4 de mayo para todos los efectos legales, por lo que en el mismo no correrán los plazos y términos de los trámites y procedimientos administrativos seguidos ante el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.