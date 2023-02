Oficina de Licencias de Orizaba no tiene capacidad para atender demanda ciudadana

La Oficina de Licencias de Orizaba no tiene la capacidad para atender la demanda ciudadana, afirmaron conductores de la zona.Refirieron que el único módulo que hay resulta insuficiente para atender la cantidad de usuarios que se presentan, pero además el personal siempre parece estar de malas, pues tratan de mala forma a las automovilistas que acuden.Agregaron que los empleados son groseros para responder cuando se les pregunta algo.Mencionaron que quienes quieren obtener su licencia deben acudir en la madrugada para poder hacer fila y esperar a ver si alcanzan una ficha.Uno de los afectados explicó que acudió el viernes pasado y le dijeron que no había credenciales, luego de nueva cuenta fue el lunes y cuando llegó a las 8 de la mañana ya no había fichas.Explicó que al día los empleados entregan 80 fichas, por lo que para alcanzar alguna la gente llega desde las 4 de la mañana y ahí tienen que permanecer tres o cuatro horas en espera de ser atendidos.Por lo anterior hicieron un llamado al titular de la SEFIPLAN para que se corrija esto y habiliten otro módulo a fin de dar a la población un servicio más ágil.