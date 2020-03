Oficina de SEDESOL en Tantoyuca no ha dejado de funcionar a pesar de protesta

A más de 4 días de la toma de las instalaciones del sistema estatal de SEDESOL en Tantoyuca, la titular, Elena Hernández Gómez, comentó que los trabajos no se han pausado y que la inconformidad de 10 personas se redujo a sólo 3, después que la mayoría fue contratada, al avalar requisitos que solicitaba la dependencia. Recalcó que siguen atendiendo a la gente, ya que acceden por otra vía a sus oficinas.



El motivo de la manifestación en contra de los coordinadores territoriales de la Jurisdicción de Pánuco y Tantoyuca, se debe a que existe un presunto abuso laboral y de autoridad; desde el pasado viernes, una decena de personas cerraron las oficinas, complicando las labores de forma regular. Sin embargo, a lo largo de la semana, algunos de los manifestantes han sido recontratados al demostrar documentación y cumplir con los requisitos.



Ante este panorama, la encargada de la oficina en Tantoyuca manifestó que sólo son 3 personas las que están encabezando el movimiento, respetando la manifestación y esperando desistan con su causa, luego de que no tienen ninguna prueba de lo que argumentan, además que los quejosos fueron dados de baja, debido a que concluyó el contrato desde el 31 de diciembre de 2019.



Cabe señalar que las instalaciones que funcionan para administrar y llevar un control de varios programas en más de 15 municipios, se encuentran inhabilitados por la puerta principal, no obstante, en otro extremo se ubica un acceso que permite entrar al personal y beneficiarios para atender asuntos relacionados a un programa social.



Adelantó la representante, Hernández Gómez, que la titular del trabajo en el Estado, Guadalupe Argüelles, está enterada de esta situación al suscitarse algún tipo de investigación de cada caso, en caso de algún tipo de atropello laboral en contra de los inconformes.